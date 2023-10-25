Reuters: ЕС намерен озвучить Киеву ряд связанных с правами меньшинств условий

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Евросоюз 8 ноября планирует опубликовать отчет по достигнутому Украиной прогрессу на пути к членству в ЕС. Об этом пишет Reuters.
«В аналогичном заключении комиссии от 9 октября говорится, что последние поправки к украинскому закону о национальных меньшинствах являются улучшением, но необходимы дополнительные меры», — говорится в публикации.
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