Reuters: Киев ведет переговоры о создании оружейных производств на территории Украины

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По словам замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева, переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы
Киев ведет переговоры о создании производств западного оружия на территории Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Сергея Боева, заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины.
Уточняется, что переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам Альянса с призывом нарастить производство оружия из-за истощения запасов вооружений в результате поставок Украине. В целом, украинский конфликт продемонстрировал недостаточный уровень запасов оружия в ЕС и слабые производственные мощности.
«Мы ведем с ними [производителями] очень детальные дискуссии. И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев», — приводит агентство слова Боева.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам Альянса с призывом нарастить производство оружия из-за истощения запасов вооружений в результате поставок Украине. В целом, украинский конфликт продемонстрировал недостаточный уровень запасов оружия в ЕС и слабые производственные мощности.
Артем Путинцев