Reuters: Лидер нигерийских мятежников разрешил Мали и Буркина-Фасо вмешаться в случае нападения на страну извне

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Глава мятежников Нигера, генерал Абдурахман Тчиани, разрешил армиям Буркина-Фасо и Мали вмешаться в случае внешнего нападения на Нигер, пишет 25 августа агентство Reuters.
По его словам, о готовности к этому ему сообщили премьер-министр мятежного правительства Нигера Али Ламин Зейн, а также министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп и его коллега — министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом, Оливия Рагнагневенде Руамба
Ранее глава «Национального совета по спасению Отечества» Тчиани подчеркивал, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости. Он также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.
Напомним, генеральные штабы стран Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) определились с датой начала военного вторжения в Нигер, но не намерены обнародовать её.
31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением о том, что они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой Нигера или вторжение на его территорию. А ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».
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Ранее глава «Национального совета по спасению Отечества» Тчиани подчеркивал, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости. Он также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.
31 июля Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением о том, что они будут считать объявлением им войны любое вооруженное вмешательство против этой Нигера или вторжение на его территорию. А ещё одна африканская страна — Гвинея — явилась первым в мире государством, которое открыто и публично выступило в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них «гарантий стабильности и согласия в стране».
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Артем Путинцев