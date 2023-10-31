Reuters: Мусульманский совет США выставил Байдену ультиматум по сектору Газа

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Национальный мусульманский демократический совет США выставил американскому президенту Джозефу Байдену ультиматум, касающийся сектора Газа, об этом сообщает Reuters.
«Национальный мусульманский демократический совет, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», - прокомментировали ситуацию в издании.
В противном случае, члены совета намерены отменить все свои пожертвования, а также призвать мусульманское сообщество США не отдавать свои голоса за Байдена на предстоящих президентских выборах в 2024 году.
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Евгения Парфентьева