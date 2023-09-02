Reuters: НАТО проведёт учения на Балтике, чтобы отработать атаку на Россию в случае обострения конфликта

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак назвал главной целью военно-морских учений НАТО в Балтийском море отработку действий для сдерживания России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что такими действиями НАТО отправляет России сигнал о бдительности.
Кроме того, он подчеркнул, что «натовским» военным важно обеспечить надёжное сдерживание, которое при необходимости предполагает нападение.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешняя нестабильная ситуация не исключает прямого столкновения России и НАТО.
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Кроме того, он подчеркнул, что «натовским» военным важно обеспечить надёжное сдерживание, которое при необходимости предполагает нападение.
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Анастасия Чинкова