Reuters: НАТО проведёт учения на Балтике, чтобы отработать атаку на Россию в случае обострения конфликта

Депутат Государственной думы, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с инициативой пересмотреть и ужесточить нормы миграционного законодательства после случая в волгоградской школе, когда учительница отказалась от класса, в котором дети мигрантов почти не знали русский язык.