Reuters: премьер Португалии подал в отставку в связи с коррупционным расследованием

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Премьер Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке на фоне коррупционного расследования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на телекомпанию SIC.
Напомним, 7 ноября стало известно о задержании заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. По его месту жительства и работы проводятся обыски. По предварительным данным, следственные мероприятия проводят сотрудники управления «М» ЦА ФСБ России. Сотрудники ФСБ вывезли Исмаилова вместе с его заместителем, Далгатом Абдулгапуровым, на допрос в Москву. Причиной задержания стало подозрение во взятке.
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