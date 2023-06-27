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Reuters пишет, что Киев и Запад не хотят звать на мирный саммит по украинскому урегулированию Россию
Украине удалось добиться прогресса в процессе разработки мирного плана для прекращения боевых действий. Однако до саммита, в рамках которого планируется одобрить документ, еще несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, Киев и Запад не хотят приглашать на саммит Россию. Уточняется, что детали мирного плана уже были обсуждены во время встречи, которая прошла в датском Копенгагене еще 25 июня. Туда был приглашен Китай, однако местные чиновники отказались принимать участие.
Отметим, что участниками встречи также стали из Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африки и Турции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Польша провоцирует конфликт с ФРГ.
По информации источника, Киев и Запад не хотят приглашать на саммит Россию. Уточняется, что детали мирного плана уже были обсуждены во время встречи, которая прошла в датском Копенгагене еще 25 июня. Туда был приглашен Китай, однако местные чиновники отказались принимать участие.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Польша провоцирует конфликт с ФРГ.
Татьяна Лаврова