Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr
Власти Румынии стягивают дополнительные военные силы к границе с Украиной, сообщает агентство Reuters.
По его данным, румынские военные перемещают к деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, средства противовоздушной обороны, а также оборудуют здесь дополнительные наблюдательные пункты, а также организуют патрули.
Как отмечается, Бухарест предпринял эти меры из-за опасений НАТО, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию альянса.
Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам.
Читайте также:
Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной
НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ
Как отмечается, Бухарест предпринял эти меры из-за опасений НАТО, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию альянса.
Читайте также:
Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
В Румынии началось строительство бомбоубежищ на границе с Украиной
НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ
Артем Путинцев