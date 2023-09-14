Радио1
Главная / Новости / Политика/ Reuters: Санкции Евросоюза сняты с бизнесменов Ахмедова, Шульгина и Березкина

Reuters: Санкции Евросоюза сняты с бизнесменов Ахмедова, Шульгина и Березкина

14 сентября 2023, 09:45
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года\. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года\.

Таким образом, Евросоюз отменил санкции в отношении четырех граждан России: владельца группы ЕСН Григория Березкина, бывшего генерального директора онлайн-ретейлера Ozon Александра Шульгина, а также погибшего в зоне спецоперации полковника Георгия Шуваева, передает информационное агентство Reuters.

Ахмедов, Березкин и Шульгин попали под санкции в апреле 2022 года. Ахмедова обвинили в близости к Кремлю и участии в тех отраслях, которые обеспечивают значительные доходы российской власти. Однако еврочиновники ошиблись: бизнесмен прекратил иметь отношение к акциям российских компаний еще в 2017 году. Шульгин и Березкин также обвинялись в близости российской власти и в том, что они являются «влиятельными» бизнесменами. Но первый через несколько дней после попадания в санкционные списки ушел с поста гендиректора Ozon и вышел из совета директоров, а за второго вступились российские оппозиционеры, не имеющие никакой связи с властью.

Читайте также:

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против россиян еще на полгода

ЕС вычеркнул четверых россиян из своего санкционного списка

Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ

#санкции
#бизнесмен
#онлайн
#доходы
#евросоюз
Читайте нас в
В Германии «отделили» Калининград от России, назвав его Кёнигсбергом
Министр обороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
14 сентября 2023, 09:47

Фото: iStock/PeterHermesFurian

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кёнигсберг\. Это произошло в ходе дискуссии, организованной федеральной академией политики безопасности\\\.
Говоря о размещении бригады вооружённых сил Германии в Литве, Писториус заявил, что прибалтийская страна находится «в ловушке» между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией. 

Он уточнил, что размещение бригады из четырёх тысяч солдат позволит обеспечить безопасность Литве, а также усилить восточный фланг НАТО.

Напомним, что Калининград относился к Восточной Пруссии и носил название Кёнигсберг. К СССР город присоединился после окончания Великой Отечественной войны. 

Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за активности НАТО у западных границ. Российское правительство сообщало, что не собирается никому угрожать, однако проигнорировать потенциально опасные действия альянса также не может.

Читайте также:

Германия вновь снабдила Украину вооружением

В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ

В Германии раскрыли, насколько Россия мощнее Украины
#германия
#россия
#калининград
#министр
#оборона
Читайте нас в
МИД Японии: Страна продолжит санкции против России
14 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/blew_i

Япония как председатель Группы семи \(G7\) продолжит жесткую санкционную политику, но с учетом национальных интересов\. Об этом заявила Ёко Камикава, занявшая пост министра иностранных дел в результате перестановок в японском правительстве\.
Она отметила, что Япония несомненно продолжит дипломатические усилия в связи с конфликтом на Украине, такие, как введение жестких антироссийских санкций. Но в то же время Япония и РФ являются соседями, а потому некоторые экономические вопросы, такие, например, как рыболовный промысел, надлежит решать по-соседски, но, конечно, с учетом национальных интересов во внешней политике, добавила Камикава.

Она также заявила, что Япония продолжит курс на решение территориальных споров с Россией относительно Северных территорий, как японцы называют Курильские острова. Глава МИД подчеркнула, что в настоящий момент для японской стороны является приоритетным вопрос возобновления посещений могил японских жителей Курил. Ёко Камикава сообщила, что ее ведомство всеми силами будет добиваться от России разрешения на возобновление этих поездок.

Читайте также:

Правительство Японии ушло в отставку

Лимаренко осудил Японию за сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

#япония
#мид
#курс
#рф
#санкции
Читайте нас в
Власти Венгрии одобрили оценку Путина событий 1956 года
14 сентября 2023, 07:44

Фото: istockphoto/rarrarorro

Венгерские власти приветствовали слова президента России о вводе советских войск в Венгрию в 1956 году\. Российский лидер на Восточном экономическом форуме \(ВЭФ\), отвечая на вопрос об этих событиях и о «пражской весне» 1968 года, сказал, что та часть политики СССР была ошибкой и вела только к увеличению напряжения\.
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя эти слова президента России, отметил, что такой взгляд на те давние события венгры могут только приветствовать. Он также добавил, что было бы замечательно, если бы такая позиция Путина нашла отражение в российских учебниках истории.

Гуйяш упомянул учебник истории потому, что появившееся недавно в России учебное пособие для 11-х классов вызвало в Венгрии бурное недовольство. В главе, посвященной венгерским событиям, описаны демонстрации протеста, направленные против «просоветской» политики правительства и требующие выхода страны из Варшавского договора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что  для правительства оценка той ситуации однозначна: в стране происходила революция, в ходе которой венгерский народ боролся за свою свободу и независимость.

Читайте также:

Origo: Венгрия обвинила Украину в высокой инфляции в стране

Власти Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск СССР в 1956 году

Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

#пособие
#мид
#учебник
#страны
#венгрия
#владимир путин
Читайте нас в
Пашинян сделал резкое заявление в отношении российских миротворцев
Пашинян: Российские миротворцы не справились со своей миссией
14 сентября 2023, 07:15

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Российские миротворцы не смогли справиться со своей задачей в Нагорном Карабахе, однако и без их присутствия ситуация не была бы лучше\. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян\.
По его словам, российские миротворцы отвечали за Нагорный Карабах. При этом безопасность в регионе встала под вопрос на фоне гуманитарного кризиса, который произошел после закрытия Лачинского коридора, проходящего между Карабахом и Арменией.

«Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», - заявил Пашинян.

Ранее Он также заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности.

Читайте также:

Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ

В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс

Пашинян уволил начальника Службы государственной охраны

#безопасность
#рф
Читайте нас в
«Зима близко»: Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина готова к революции
14 сентября 2023, 06:33

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что зимой украинцы могут начать революцию против президента Владимира Зеленского. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
По его словам, украинский лидер установил диктатуру и узурпировал власть благодаря военному положению в стране. Граждан Украины не устраивает такое положение вещей и они попробуют его изменить, уверен Соскин.

Он добавил, что недовольства начнутся, когда зимой на Украине не будет ни света, ни воды, и разничные регионы окажутся в «блэкауте».

«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», — заявил бывший советник президента.

Читайте также:

Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»

Гагин: С начала СВО Украина потеряла уже около полумиллиона военнослужащих

Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году

#украина
#власть
#регионы
#лидер
#сво
#зеленский
Читайте нас в
Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыто
14 сентября 2023, 06:03

Фото: iStock/Sergey_Denisenko

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту, не уточняя причин перекрытия.
Всех находящихся на мосту автомобилистов призвали, во-первых, сохранять спокойствие, а во-вторых - строго следовать всем указаниям сотрудников, отвечающих за транспортную безопасность магистрали.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин ранее заявлял, что повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение.

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме.

Читайте также:

Захарова ответила на угрозы Гуменюк о Крымском мосте

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Стало известно, когда откроется повреждённая при теракте часть Крымского моста
#крымский мост
#автомобили
#перекрытие
#транспорт
Читайте нас в
Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»
14 сентября 2023, 05:33

Американский политик Кари Лейк в соцсети X заявила, что беженцы с Украины являются для Запада потенциальной угрозой.
По мнению Лейк, существует риск, что украинцы, проживающие сейчас в западных странах, в случае прекращения финансирования прокси-войны США против РФ «активизируются подобно террористическим ячейкам».

«Это звучит как угроза. Как еще мы должны это интерпретировать?», — пишет политик. 

Читайте также:

Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году

Посол Антонов: Поведение США по поводу диалога России и КНДР вызывает отторжение

В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет

#сша
#соцсети
#беженцы
#рф
#украина
Читайте нас в
Fox News: В сенате призвали Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году
14 сентября 2023, 05:11

Фото: РИА Новости

В США сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал действующего американского лидера Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Fox News.
Ромни напомнил, что когда 80-летний Байден выдвигал свою кандидатуру, он говорил, что является переходной фигурой к следующему поколению.

«Что ж, пора переходить», — цитирует телеканал слова Ромни.

76-летний Ромни заявил, что по причине возраста сам планирует отказаться от нового срока в сенате.

Читайте также:

Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента

В Китае назвали фон дер Ляйен «американским пуделем»

Вести.ua: Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки

#президент
#украина
#байден
#сша
Читайте нас в
Посол Антонов: Поведение США по поводу диалога России и КНДР вызывает отторжение
14 сентября 2023, 04:56

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединенные Штаты пытаются представить продуктивный диалог между Россией и КНДР как фактор нестабильности в мире, что является проявлением двуличия и может вызывать лишь недоумение и отторжение. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что в таком случае как точно такой же фактор нестабильности в регионе следует расценивать «американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР» и увеличение числа крупномасштабных военных учений вблизи Корейского полуострова.

«У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать», — заключил российский посол.

Встреча лидеров России и Северной Кореи прошла сегодня, 13 сентября, на космодроме «Восточный». Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, лидеры стран обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства. Президент России Владимир Путин сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах.

Ким Чен Ын заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. Встреча лидеров государств завершилась официальным обедом, где Владимир Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР.

Читайте также:

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Ким Чен Ын: Отношения с РФ являются приоритетными для КНДР

«Старый друг лучше новых двух»: итоги встречи Путина с лидером КНДР
#россия
#сша
#кндр
#посол
Читайте нас в
Достижения.рф