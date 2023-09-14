Reuters: Санкции Евросоюза сняты с бизнесменов Ахмедова, Шульгина и Березкина

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Накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года\. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года\.
Ахмедов, Березкин и Шульгин попали под санкции в апреле 2022 года. Ахмедова обвинили в близости к Кремлю и участии в тех отраслях, которые обеспечивают значительные доходы российской власти. Однако еврочиновники ошиблись: бизнесмен прекратил иметь отношение к акциям российских компаний еще в 2017 году. Шульгин и Березкин также обвинялись в близости российской власти и в том, что они являются «влиятельными» бизнесменами. Но первый через несколько дней после попадания в санкционные списки ушел с поста гендиректора Ozon и вышел из совета директоров, а за второго вступились российские оппозиционеры, не имеющие никакой связи с властью.
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Александр Бойцов