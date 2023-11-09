Reuters сообщил о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»

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Reuters пишет о получении «Хезболлой» ракет «Яхонт» из Сирии. Они способны поражать военные корабли.
Ливанская группировка «Хезболла» в своём арсенале имеет противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт», пишет Reuters, ссылаясь на свои источники. «Хезболла» получила данные ракеты из Сирии во время войны на стороне правительственных войск.
П-800 «Яхонт» - советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость достигает 750 м/с. Стартовая масса примерно 3 тонны. Изготовителем ракет является производственное объединение «Стрела» из Оренбурга. Ракета применялась во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.
Reuters обратился с запросом в Кремль, желая узнать, как «Оникс» оказался в распоряжение «Хезболлы». Дмитрий Песков на это ответил, что у этих данных нет подтверждений.
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П-800 «Яхонт» - советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость достигает 750 м/с. Стартовая масса примерно 3 тонны. Изготовителем ракет является производственное объединение «Стрела» из Оренбурга. Ракета применялась во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.
«Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации», —сообщил Песков.В 2007 году РФ и Сирия подписали контракт на поставку партии «Яхонтов». В 2010 году сообщалось, что контракт находится на стадии реализации. По данным издания, «Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал, который включает противокорабельные ракеты. Пентагон серьёзно обеспокоен этой проблеме.
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Мария Фирсова