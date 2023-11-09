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Reuters сообщил о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»

09 ноября 2023, 15:40
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Reuters пишет о получении «Хезболлой» ракет «Яхонт» из Сирии. Они способны поражать военные корабли.
Ливанская группировка «Хезболла» в своём арсенале имеет противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт», пишет Reuters, ссылаясь на свои источники. «Хезболла» получила данные ракеты из Сирии во время войны на стороне правительственных войск.

П-800 «Яхонт» - советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость достигает 750 м/с. Стартовая масса примерно 3 тонны. Изготовителем ракет является производственное объединение «Стрела» из Оренбурга. Ракета применялась во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.


Reuters обратился с запросом в Кремль, желая узнать, как «Оникс» оказался в распоряжение «Хезболлы». Дмитрий Песков на это ответил, что у этих данных нет подтверждений.
«Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации», —сообщил Песков.
В 2007 году РФ и Сирия подписали контракт на поставку партии «Яхонтов». В 2010 году сообщалось, что контракт находится на стадии реализации. По данным издания, «Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал, который включает противокорабельные ракеты. Пентагон серьёзно обеспокоен этой проблеме. ​

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#сирия
#сша
#россия
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Путин пошутил про отключившийся в ходе выступления в Казахстане микрофон
09 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/Eagletail Music

Президент России Владимир Путин пошутил насчёт отключившегося во время его выступления микрофона. Эта шутка привлекла внимание журналистов кремлёвского пула в Telegram.
Выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Путин рассказывал о поставках электроэнергии и транзите угля. После фразы «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...» речь Путина оборвалась, но уже через мгновение микрофон снова заработал.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», – пошутил российский президент и добавил, что Россия действительно готова сотрудничать с Казахстаном. 

Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Астану, где его встретил коллега Токаев. В ходе переговоров главы государств обсудили сотрудничество между странами, а также рассмотрели региональные и международные вопросы. 

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#владимир путин
#россия
#казахстан
#сотрудничество
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Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию
Песков заявил, что визит лидера Палестины Аббаса в Россию откладывается
09 ноября 2023, 15:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не понимаем насколько <...> Контакты продолжаются. Точностей пока нет», — ответил Песков журналистам.
Ранее Песков заявлял, что агрессивная позиция коллективного запада в отношении России уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у РФ есть военная ядерная доктрина, в которой четко все прописано и она не менялась. 

Кроме того, представитель Кремля заявлял, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на нуле и даже ниже этого нуля, но государства должны будут их восстанавливать, потому что именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. 

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#дмитрий песков
#новости
#россия
#отношения
#рф
#палестина
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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
09 ноября 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Мероприятие состоится в 2023 году, дата уже определена.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие.

«Определились. Своевременно сообщим», - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о дате проведения прямой линии.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - добавил Дмитрий Песков. 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры. Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.

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#владимир путин
#новости
#политика
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«Не осталось другого пути»: Слуцкий высказался о положении Украины
Слуцкий: У Киева не осталось другого пути, кроме как пойти на условия России
09 ноября 2023, 15:26

Фото: kremlin.ru

У Украины не осталось другого выхода, кроме как пойти на условия России, об этом заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас они (киевские власти), судя по всему, не готовы к переговорам. Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Думаю, что рано или поздно возврат к переговорному процессу неминуем, равно как капитуляция тех, кого мы называем силами зла, которыми они являются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

По мнению политика, победа России произойдет уже очень скоро. Пока что киевский режим старается бороться, однако, совсем скоро у них просто закончатся силы. Но, как указал Слуцкий, все попытки ВСУ достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов на линии боевого соприкосновения с треском провалились.

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#победа
#режим
#всу
#украина
#сво
#россия
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Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»
09 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил о законном праве русских на государственный язык на Украине.
Комментируя слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства», специалист отметил, что русские не являются нацменьшинством в украинском государстве.

«Русские — коренной народ, русские — не меньшинство, русские имеют право на государственный язык на Украине, именно русский язык. <…> И венгры, и румыны, и поляки не раз высказывались по поводу принимаемых законов на Украине в языковой политике. Поэтому прямо в отношении них говорить не будут, но по факту ограничивать их языковые права будут стремиться», — отметил в беседе с RT Бредихин.

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#права
#русский язык
#украина
#россия
#государство
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Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией
09 ноября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.
«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.

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#права
#язык
#регионы
#украина
#россия
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Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет
09 ноября 2023, 15:13

Фото: kremlin.ru

Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет, об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в интервью для Telegram-канала SHOT.
«Россия готова к переговорам с Украиной, но от украинской стороны в последние месяцы не было даже намёков на новые контакты с РФ», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова к мирным переговорам по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. 

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отказываться от любых предложений по переговорам с Россией.

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#россия
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#владимир зеленский
#рф
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«Политическое безумие»: в Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
Австрийская партия свободы призвала запретить Украине вступать в ЕС
09 ноября 2023, 14:58

Фото: iStock/makaule

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) призвала австрийское правительство заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом сообщил лидер АПС Герберт Кикль, слова которого приводятся в релизе партии.
Он назвал политическим безумием желание принять в состав Евросоюза Украину, которая находится в состоянии конфликта с другим государством. 

По словам Кикля, Брюссель уже втянул Евросоюз и Австрию в экономическую войну, которая негативно сказывается на экономике стран. Если же будет окончательно одобрено вступление Украины в Евросоюз – это будет означать ещё и втягивание других государств в вооружённый конфликт.

В связи с этим, АПС призвала правительство Австрии наложить вето на планы по вступлению Украины в ЕС. Отмечается, что это позволит сохранить независимость государства и обезопасить его жителей. 

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#украина
#евросоюз
#австрия
#запрет
#конфликт
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Политолог Трухачёв объяснил отказ Словакии отправлять Украине партию боеприпасов
09 ноября 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что отказ властей Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов может быть вызван тем, что стране просто нечего отправлять.
«Словакии уже нечего передать Украине, и эти суммы, которые предыдущее правительство думало направить на это, уже просто изымались из других статей бюджета. Поэтому расклад это меняет мало, разве что Словакия перестанет надрываться и изымать деньги из других статей собственного бюджета», — прокомментировал в беседе с RT Трухачёв.

Он также добавил, что несмотря на некоторые разногласия стран ЕС по поводу поставок вооружений Украине, западные государства продолжат давать украинским властям оружие.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что западные страны разочаровались в некотором смысле в поведении президента Украины Владимира Зеленского из-за его потребительского отношения.

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