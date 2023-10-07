В США испугались заявлений российских политиков

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Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве испытывают беспокойство по поводу намерения Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ). Это стало реакцией на высказывание президента РФ Владимира Путина.
Как сообщает агентство Reuters, в Госдепартаменте выразили обеспокоенность этим фактом и полагают, что такие шаги подвергают опасности международные нормы о запрете ядерных испытаний. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это вовсе не значит, что Москва немедленно возобновит ядерные испытания. Цель состоит лишь в том, чтобы быть в равном положении с США, которые подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.
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