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В США испугались заявлений российских политиков

Reuters: США обеспокоены планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
07 октября 2023, 09:05
Фото: istockphoto/RomoloTavani

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве испытывают беспокойство по поводу намерения Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ). Это стало реакцией на высказывание президента РФ Владимира Путина.

Ранее в своем выступлении в дискуссионном клубе «Валдай» российский лидер заявил, что Москва вправе повести себя зеркально по отношению к Соединенным Штатам, которые не ратифицировали документ. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Совет Государственной думы обсудит этот вопрос на ближайшем заседании.

Как сообщает агентство Reuters, в Госдепартаменте выразили обеспокоенность этим фактом и полагают, что такие шаги подвергают опасности международные нормы о запрете ядерных испытаний. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это вовсе не значит, что Москва немедленно возобновит ядерные испытания. Цель состоит лишь в том, чтобы быть в равном положении с США, которые подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.

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Лукашенко оценил жизненный путь президента России Путина в день его рождения
Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения
07 октября 2023, 09:34

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление в честь его 71-летия. В своем послании глава союзной республики назвал жизненный путь российского президента ярким примером беззаветного служения Отечеству.
Сегодня, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 71 год. В послании в адрес главы российского государства, которое Лукашенко опубликовал на своем официальном сайте, отмечается его патриотизм, уважение к многовековым историческим и культурным традициям своей страны. 

Белорусский лидер также выразил уверенность, что традиционно открытые и доверительные отношения двух стран далее будут только укрепляться. Сотрудничество и интеграция государств послужат на благо народам России и Белоруссии. Лукашенко пожелал Путину здоровья, жизненных сил, поддержки друзей и близких в реализации многотрудных задач и достижении намеченных целей.

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#лукашенко
#рф
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Собянин: Летевший на Москву беспилотник сбит над Истрой
07 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/aapsky

Силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Это произошло в 5:05 утра над территорией Истринского городского округа.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков не обнаружено. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

Как позднее уточнили в министерстве обороны России, беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области. Попытка террористической атаки была своевременно пресечена дежурными средствами ПВО. Технические службы выясняют последствия. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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#москва
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Республиканцы потребовали от президента США объяснить им стратегию по Украине
07 октября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Республиканцы призвали президента США Джо Байдена сформулировать и озвучить американскую стратегию по поддержке Киева. Соответствующее письмо опубликовал на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей возглавляющий его Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).
Его поддержал старший республиканец в таком же комитете Сената Джим Риш, представляющий штат Айдахо. Законодатели в письме выразили беспокойство по поводу того, что администрация главы Белого дома до сих пор четко не сформулировала стратегию по поддержке Украины. Маккол и Риш указали, что обещание Байдна поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется» не является стратегией.

Республиканцы также отметили недостаточно быстрый темп поставок вооружений Киеву. Кроме того, главы комитетов Сената и Конгресса попросили прояснить вопрос о якобы имевших место секретных контактах с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее по этому поводу отметила, что США пытаются выдать одну из дискуссий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими политологами, имевшую место на полях ООН, за некие секретные переговоры с политиками. Дипломат подчеркнула, что во время диспута обсуждалась международная политическая повестка, но ни о каком мирном плане по Украине речи не шло.

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Сектор Газа обстреливает Израиль ракетами
07 октября 2023, 08:07

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Из сектора Газа в сторону Израиля выпущены десятки ракет. Взрывы зафиксированы в северных районах Тель-Авива, а также в центральной части страны.
Там же, в центре Израиля, звучат сигналы тревоги. По сообщению корреспондента РИА Новости, в стране активизированы все системы противовоздушной обороны. Тель-Авив пока никак не ответил на агрессивный выпад со стороны сектора Газа. В армии Израиля сообщили о проникновении в страну террористов.

На этот раз обстрел начался неожиданно, как для военных, так и для тыловых служб. Как правило, израильтяне знают о возможных атаках и успевают к ним приготовиться. Служба тыла распорядилась открыть бомбоубежища на юге уже после первых прилетов. Пока есть данные о двух пострадавших. В канцелярии Беньямина Нетаньяху сообщили, что премьер-министр в ближайшее время проведет экстренное совещание с руководителями службы безопасности.

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#служба
#израиль
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Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке
Эксперт по недвижимости Тумин заявил о рисках при приемке квартиры в новостройке
07 октября 2023, 04:04

Фото: iStock/Diy13

При покупке жилья на первичном рынке важно избегать определенных ошибок, подчеркнул директор рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин в разговоре с «Лентой.ру». Он выделил главные пункты, которые стоит учитывать.
Первой и наиболее распространенной ошибкой является покупка квартиры по завышенной цене. Иногда соблазнительные рендеры и изображения будущего жилья, созданные застройщиками, могут ввести в заблуждение. Поэтому приобретая новостройку, важно провести анализ цен на аналогичное жилье на вторичном рынке в том же районе.

Второй ошибкой, которую стоит избегать, это приобретение квартиры в еще несформировавшемся районе, где инфраструктура пока не развита.

Третьей важной точкой является тщательная проверка жилья при его приемке в новостройке. Если этот этап не проводится должным образом, можно упустить недочеты и дефекты, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и даже негодности жилья.

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#инфраструктура
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#покупка
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На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Bloomberg: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
07 октября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвали дипломатическое недоразумение на неформальной встрече Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Макрон и Мелони согласились провести встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения вопросов миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес считал, что это отвлекает внимание от официальных переговоров, которые велись под его руководством. В связи с этим, он, по сообщениям, отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком, выразив свое недовольство.

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#премьера
#макрон
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Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам
Кадыров вручил награды отличившимся в зоне СВО чеченским бойцам
07 октября 2023, 01:39

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды чеченским бойцам, которые выделялись своими подвигами в ходе спецоперации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Чеченская Республика радует своими достижениями и развитием, и поэтому важно отмечать заслуги каждого.
Кадыров также принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и наград Чеченской Республики бойцам, которые проявили выдающиеся заслуги во время спецоперации.

Кроме того, он поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики.

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#суд
#кадыров
#коран
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Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов
Антонов: двоих российских дипломатов высылают из США без объяснения причин
07 октября 2023, 01:28

Фото: washington.mid.ru

Госдепартамент США не предоставил разъяснений относительно причин высылки двух российских дипломатов и, по всей видимости, действовал на основе мести, передает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«В ходе нашей встречи в Госдепартаменте, когда я попросил пояснить, за что конкретно обвиняют наших коллег, собеседники не смогли предоставить убедительных аргументов. Если исключить их ссылку на то, что, якобы, власти страны приема не обязаны давать разъяснения, то на практике получается, что действия направлены на месть, что не соответствует стандартам американской дипломатии», — подчеркнул глава российской дипломатической миссии.
Антонов также акцентировал внимание на том, что высланных из Москвы сотрудников американского посольства фактически обвинили в действиях, несовместимых с дипломатической деятельностью.

«Сотрудники американского посольства, которых нами было выслано, по сути занимались вмешательством во внутренние дела и пытались нанести ущерб национальной безопасности России. Любые подобные действия будут твердо пресекаться и получат соответствующий ответ», — подчеркнул посол.
Он также поделился, что при вручении нотификации о признании сотрудников персонами нон грата в Госдепартаменте ему говорили о том, что не планируется публично афишировать это и делиться деталями с прессой.

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#сша
#безопасность
#страны
#антонов
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КНДР запустит разведывательный спутник
Yonhap: КНДР планирует запустить разведывательный спутник с 10 по 26 октября
07 октября 2023, 00:54

Фото: istockphoto/DedMityay

Северная Корея планирует запустить разведывательный спутник в период с 10 по 26 октября. Это объявление сделало агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Института национального объединения Республики Корея.
Запуск спутника запланирован ко дню основания правящей Трудовой партии Кореи, который приходится на 10 октября. Также учтены временные рамки, связанные с проведением китайского форума «Один пояс — один путь».

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