Reuters: США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Администрация Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Киеву первой партии бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что боеприпасы могут быть выпущены из танков Abrams, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшие несколько недель. По данным Reuters, Вашингтон рассчитывает на то, что такие боеприпасы позволят ВС Украины более эффективно действовать против российских танков.
Это станет частью нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона, куда войдут вооружения на сумму от 240 до 375 млн долларов, в том числе ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иная техника.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемые на Украину странами Запада боеприпасы с обеднённым ураном приводят к радиационному заражению территории страны, превращая её в «мёртвую землю», непригодную для жизни.
Она подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.
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Это станет частью нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона, куда войдут вооружения на сумму от 240 до 375 млн долларов, в том числе ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иная техника.
Она подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.
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