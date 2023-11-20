Reuters: В Венгрии развесили плакаты с требованием не подчиняться фон дер Ляйен

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На улицах Венгрии развесили агитационные плакаты с требованием не подчиняться главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, плакаты изготовили правящая партия Венгрии «Фидес».
В агентстве также отметили, что Венгрия, вероятнее всего, станет самой обсуждаемой темой на грядущем саммите Евросоюза, который состоится в декабре. Премьер-министр страны Виктор Орбан не скрывает своих дружественных отношений с Россией, а также призывает прекратить поддержку конфликта на Украине, чем откровенно нарушает риторику, принятую в ЕС.
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«На рекламных щитах, установленных за ночь в честь начала кампании по выборам в Европейский парламент в июне следующего года, фон дер Ляйен изображена рядом с Алексом Соросом, сыном либерального финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса. Слоган гласит: «Давайте не будем плясать под их дудку», - прокомментировали ситуацию в Reuters.
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Евгения Парфентьева