Reuters: Высокий суд Лондона отказал России в госиммунитете по делу ЮКОСа

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Высокий суд Лондона постановил, что Российская Федерация в споре с бывшими акционерами компании ЮКОС не может претендовать на государственный иммунитет.
«Россия не может претендовать на государственный иммунитет, чтобы избежать арбитражного решения на сумму около 60 млрд долларов по иску бывших инвесторов ЮКОСа об экспроприации прекратившей своё существование нефтяной группы», — пишет агентство Reuters.
Уточняется, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа: Yukos Universal, Veteran Petroleum, Hulley Enterprises.
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