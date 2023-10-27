Reuters: Военные заказы Киева увеличивают доходы американского ВПК

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Военные заказы для Киева значительно увеличили доходы компаний, производящих вооружения и боеприпасы. О том, что их финансовые результаты превзошли самые смелые ожидания, уже заявили фирмы Lockheed Martin, General Dynamics и RTX.
Компания RTX, которая выпускает ракеты, используемые Украиной, сообщила, что после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года она получила заказы на $3 млрд для оказания помощи Киеву и пополнения запасов США. Фирмы, специализирующиеся на производстве вооружений, рассчитывают, что палестино-израильский конфликт еще больше увеличит их доходы.
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Александр Бойцов