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США хотят лишить Россию независимости с дальнейшим захватом её ресурсов. Об этом в беседе с порталом MovieWeb заявил американский режиссёр Оливер Стоун.
Он отметил, что Россия стала намного сильнее с приходом к власти президента Владимира Путина. Однако это не входит в планы США.
По словам Стоуна, США хотят всеми способами не дать России встать на ноги, укрепиться в различных областях, поскольку это мешает реализации намеченных планов. Так, США стремятся лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на её территорию и вообще на весь Евразийский континент, чтобы присвоить себе все природные ресурсы.
Ранее сообщалось, что американские санкции в отношении России направлены на то, чтобы ударить по российской экономике. Однако в РФ отмечают, что страна смогла преодолеть ограничения и наладить собственное производство в различных отраслях.
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По словам Стоуна, США хотят всеми способами не дать России встать на ноги, укрепиться в различных областях, поскольку это мешает реализации намеченных планов. Так, США стремятся лишить Россию суверенитета, чтобы зайти на её территорию и вообще на весь Евразийский континент, чтобы присвоить себе все природные ресурсы.
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Анастасия Чинкова