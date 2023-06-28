Резников оценил возможность получения членства Украины в НАТО

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Алексей Резников заявил, что Киеву не предложат членство в НАТО во время горячей фазы конфликта
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна осознает, что на текущем этапе боевых действий ей не предложат членство в НАТО. Об этом сообщает Financial Times.
По его словам, главным аргументом для приглашения Украины в альянс можно считать то, что она – единственное государство, которое имеет боевой опыт «сдерживания русских», а также использует для этой цели вооружения НАТО.
Издание также уточняет, что он смог установить прочные взаимоотношения с коллегами Запада, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Резников анонсировал «главные события» контрнаступления ВСУ.
«Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы принятие единогласного политического решения маловероятно», - уверен Резников.
«Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?», - задался вопросом Резников.
Издание также уточняет, что он смог установить прочные взаимоотношения с коллегами Запада, в том числе с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Резников анонсировал «главные события» контрнаступления ВСУ.
Татьяна Лаврова