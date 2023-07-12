Резолюцию с осуждением сожжения священных книг приняли в ООН

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Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, в которой осуждается сожжение Корана и других священных книг. За принятие резолюции проголосовали 28 стран, 12 государств были против, еще сем стан-участниц воздержались.
После сожжения Корана в Швеции во время Курбан-байрама, в спецслужбы страны поступило еще три заявки на проведение акций по уничтожению священных книг. А житель Хельсингборга собирался сжечь устав стран НАТО в знак протеста против вступления страны в североатлантический альянс.
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Александр Бойцов