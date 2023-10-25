РФ больше не будет информировать Совет Европы о введении военного положения

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Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон.
ТАСС пишет, что закон исключит из законодательства РФ положения об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении, а также прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений.
Ранее комитет Госдумы поддержал дополнительные поправки в закон о выборах президента Часть из них касаются проведения голосования на территориях, где действует военное положение. Уточним, что военное положение объявлено на территории четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей России, их могут перенести по решению ЦИК России.
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Ранее комитет Госдумы поддержал дополнительные поправки в закон о выборах президента Часть из них касаются проведения голосования на территориях, где действует военное положение. Уточним, что военное положение объявлено на территории четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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Мария Фирсова