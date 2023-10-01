РФ хочет достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой

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МИД РФ заявил о желании достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой.
«Россия ставит задачу по введению безвизового режима со всей Латинской Америкой. Это достижимая цель», —заявили в МИД РФ в воскресенье, 1 октября.Ранее Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.
«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.
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