«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди. <...> Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это», — заявил депутат.





30 сентября в России впервые отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.