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РФ и КНР инвестируют в завод сельскохозяйственных культур в Красноярском крае

16 октября 2023, 15:06
Фото: istockphoto.com/btgbtg

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР намерены вложить средства в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае, который планируют построить и запустить в 2025-2026 годах.

Как передаёт RT, предприятие будет оборудовано современной техникой, а проектная мощность завода составит 330 тыс. тонн продукции в год.

В Китае 17-18 октября состоится форум «Пояса и пути», участие в котором примет и президент России Владимир Путин. Как передают argumenti.ru, по мнению экспертов, Си Цзиньпин пригласил российского президента для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. И хотя прийти к консенсусу по этому вопросу вряд ли удастся, само стремление Китая решить данную проблему позитивно отразиться на его международном имидже, считают специалисты.

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#россия
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Медведев заявил, что деменция Байдена не позволит ему «подавить» Путина
16 октября 2023, 15:18

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, на своей странице в X, заявил, что деменция главы США Джозефа Байдена не позволит ему «подавить» главу РФ Владимира Путина.
Ранее Байден, в интервью телеканалу CBS, рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция - полезная вещь», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Ранее стало известно, что власти США и Израиля обсуждают возможности визита американского лидера Джо Байдена в еврейское государство в ближайшие дни.

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#дмитрий медведев
#джозеф байден
#россия
#сша
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В РФ выступили за мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной
Ушаков: РФ выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта
16 октября 2023, 15:07

Фото: kremlin.ru

Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта, заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы считаем, что главное сейчас в данной обстановке - немедленно прекратить огонь и приступить к процессу политического урегулирования», - прокомментировал ситуацию Ушаков. 

По словам помощника главы РФ, результатом мирных переговоров должно стать создание суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сможет существовать в мире с Израилем. 

Ранее сам Путин также заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.

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#израиль
#палестина
#мир
#владимир путин
#конфликт
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Зеленский хотел посетить Израиль, однако получил отказ
Ynet: Зеленский хотел посетить Израиль, но получил отказ
16 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
«Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Зеленский все-таки посетит страну в одной из своих дальнейших поездок.

11 октября Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

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«Деменция – хорошая вещь»: Медведев ответил на слова Байдена о подавлении России
Медведев: Оказывается, миссия Байдена состоит в подавлении российских властей
16 октября 2023, 14:37

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил главе США Джозефу Байдену на его слова о подавлении российских властей.
Ранее Байден, в интервью телеканалу CBS, рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», - прокомментировал ситуацию Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что Байдену никогда не удастся подавить главу РФ Владимира Путина, подчеркнув, что, ​деменция - вещь, конечно, хорошая, однако, Байден явно забыл о своих предыдущих намерениях.

Ранее Медведев назвал «Исламское государство»* традиционным партнером киевского режима, получающим от Украины вооружение, ранее украденное из поставок стран НАТО.

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#власть
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#сша
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«В России безопаснее»: Отец украинского футболиста Роспутько о бегстве сына
Отец сбежавшего украинского футболиста Роспутько рассказал о судьбе сына
16 октября 2023, 14:35

Фото: istockphoto/JessAerons

Футболист молодежной команды львовского «Шахтера» Александр Роспутько исчез после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского «Антверпена». О дальнейшей судьбе молодого игрока рассказал его отец.
Юрий Роспутько сказал, что пока не может назвать точных причин того, что 19-летний спортсмен решил не возвращаться на Украину. Однако мужчина убежден, что в России его сыну будет намного безопаснее, передает ИА «Регнум». Сразу после побега с Александром никто не мог связаться, так как он отключил телефон и «почистил» социальные сети. Позже выяснилось, что он через Турцию пробрался в Россию.

Юрий Роспутько опроверг информацию о том, что его сын попросил у российских властей политического убежища. По словам отца, молодой человек просто написал заявление на получение российского паспорта, как он сделал бы это на своей Родине, в Горловке под Донецком. Одной из причин побега называют политические разногласия, так как Александр, как и вся его семья, придерживается пророссийских взглядов. Известно, что к своему шагу молодой человек готовился несколько месяцев.

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#сын
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«Время пришло»: в США дали неожиданный совет Зеленскому
Журналист Никсон заявил, что Зеленскому нужно бежать из страны
16 октября 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно быстрее бежать из страны, иначе его ждут неприятности. Об этом на своем YouTube-канале. сообщил американский журналист Гарланд Никсон.
Он отметил, что уже скоро Зеленского начнут обвинять во всех неудачах, которые потерпела украинская армия и вся страна, поэтому ему следует бежать из страны. 

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жители стали вдвое меньше доверять властям на прошедший год. Об этом говорят результаты проведённого социологического опроса. Так, в августе 2022 года доверяли правительству 69% украинцев, а уже в сентябре текущего года из число сократилось до 33%. 

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#владимир зеленский
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Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути прекращения ударов Израиля по Газе
16 октября 2023, 14:09

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону пути прекращения ударов Израиля по сектору Газа, об этом сообщили в канцелярии президента Сирии.
Российский и сирийский лидеры сошлись во мнении о необходимости в срочной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. 

К тому же, ранее Путин заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства. По словам российского лидера, действия Вашингтона, который хотел монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учли коренных интересов жителей Палестины.

Напомним, в ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.

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#владимир путин
#россия
#сирия
#израиль
#палестина
#сектор газа
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В Израиле назвали главные цели операции в секторе Газа
KAN: в Израиле утвердили четыре главные цели операции в секторе Газа
16 октября 2023, 14:05

Фото: iStock/e-crow

В Израиле утвердили главные цели военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция KAN.
Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный после официального объявления войны Палестине, утвердил четыре главные цели операции в секторе Газа:

  1. полная ликвидация военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС;
  2. обезопасить территорию Израиля, устранив угрозу со стороны сектора Газа;
  3. освободить заложников, приложив к этому максимально возможные усилия;
  4. защитить мирных жителей Израиля и границы государства.
Напомним, что первое заседание чрезвычайного правительства состоялось в воскресенье, 15 октября. Его возглавил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В заседании принимали участие представители оппозиции.

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#израиль
#сектор газа
#операция
#палестина
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Суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента Зурабишвили
Суд Грузии разрешил запустить импичмент Зурабишвили из-за нарушения закона
16 октября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Конституционный суд Грузии признал факт нарушения закона президентом Саломе Зурабишвили из-за поездок за рубеж и разрешил запустить процедуру импичмента. Об этом сообщил председатель конституционного суда Мераб Турава.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила конституцию», - заявил Турава.

Однако данное решение должно быть утверждено голосами не менее 100 депутатов. В случае утверждения, Зурабишвили будет считаться отстраненной от занимаемой должности.

Напомним, 18 сентября Конституционный суд Грузии получил заявку от 80 депутатов, которые выступили с инициативой об объявлении действующему президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Судебный пленум предоставит отчет парламенту в течение месяца. Импичмент был инициирован из-за продолжающихся зарубежных поездок президентом Грузии, которые она совершает вопреки воле правительства.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили.

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#суд
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