РФ и КНР инвестируют в завод сельскохозяйственных культур в Красноярском крае

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР намерены вложить средства в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае, который планируют построить и запустить в 2025-2026 годах.
В Китае 17-18 октября состоится форум «Пояса и пути», участие в котором примет и президент России Владимир Путин. Как передают argumenti.ru, по мнению экспертов, Си Цзиньпин пригласил российского президента для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. И хотя прийти к консенсусу по этому вопросу вряд ли удастся, само стремление Китая решить данную проблему позитивно отразиться на его международном имидже, считают специалисты.
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