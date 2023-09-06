РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна

Фото: iStock/Andrey Iudin
Москва и Анкара достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», - прокомментировал ситуацию Грушко.
Он также отметил, что еще остался ряд важных вопросов, которые требуют доработки, такие как логистика и финансы.
Читайте также:
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи эффективными и комплексными
Турецкие власти рассчитывают на договоренности Путина и Эрдогана по зерновой сделке
Шойгу: Зерновая сделка будет продлена при выполнении российских условий
Евгения Парфентьева