РФ намерена инициировать чрезвычайной ГА ООН по защите населения Палестины

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины.
«Совет безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей её разрешения», — приводит РИА Новости слова Небензи.
Кроме этого, представитель России в ООН заявил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.
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