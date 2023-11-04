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РФ пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

04 ноября 2023, 08:11
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии.
Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.
«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», —сказал он.

Встреча глав МИД ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.

Ранее Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине. США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

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#политика
#новости
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В МИД РФ обещали ответить на переброску F-35 США в Британию
04 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/tupungato

РФ примет необходимые военно-технические меры предосторожности после информации о планируемой переброске в Великобританию американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума. В МИД оценили переброску этих истребителей как «линию усиления военного давления на Россию».
 
В целом деятельность НАТО нацелена на уплотнение учений, повышение их масштаба. В ближайшее время организуется новая серия учений, сказал Грушко, добавив, что это часть политики сдерживания России.
 
Всё это учтут в оперативных планах военного планирования, и во всём, что касается вооружённых сил.

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Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
#сша
#великобритания
#россия
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Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»
04 ноября 2023, 08:01

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Соединённых штатов о сокращении военной помощи Украине с детской игрой «Сорока-белобока».
Об этом Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, напомнив слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Украине будут передавать меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы продлить поддержку «на максимально долгий срок».
 
«Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — отметила Захарова.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины ответственность несёт, в том числе, и Запад.

«Контрнаступление было провалено, и прежде всего, из-за самого же Запада. Союзники Киева были чрезмерно осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. Поставок оружия было достаточно для поддержки украинской стороны в конфликте, но недостаточно для того, чтобы одержать победу», — пояснил в беседе Марков.
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#мария захарова
#мид рф
#сша
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Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
TMZ: сбитая в феврале Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд
04 ноября 2023, 06:37

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

После автомобильной аварии, случившейся в феврале этого года, велосипедистка решила подать в суд на актера Арнольда Шварценеггера, сообщает TMZ.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина, ставшая жертвой наезда со стороны актера, утверждает, что он несет полную ответственность за столкновение.

По ее словам, Шварценеггер двигался с излишне высокой скоростью и не проявил должного внимания. Велосипедистка также подчеркнула, что в результате аварии получила серьезные травмы.

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#столкновение
#женщина
#травмы
#аварии
#инцидент
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МИД России обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку
В МИД РФ заявили, что подход МОК — это сегрегация по национальному признаку
04 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/BalkansCat

Министерство иностранных дел России обвинило Международный олимпийский комитет (МОК) в применении дискриминации на этнической основе. Эту информацию опубликовали на сайте МИД.
В заявлении МИД говорится, что подход МОК к этому вопросу едва ли можно рассматривать иначе, как в форме дискриминации на этнической основе, и поэтому его необходимо пересмотреть в соответствии с нормами международного права, применимыми к спортивной сфере, и в соответствии с духом мирового олимпийского движения.

Министерство также подчеркнуло, что международные спортивные организации должны отказаться от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных команд в Олимпийских играх и следовать букве и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии, придерживаясь принципа «спорт вне политики».

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#спорт
#права
#мид
#путин
#мок
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В США назвали злейшего врага ВСУ
NI: зима может стать злейшим врагом для ВСУ
04 ноября 2023, 04:48

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Предстоящий зимний период может представлять серьезное испытание для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это мнение выразила Марина Мирон в американском журнале The National Interest.
В частности, она отметила, что некоторые модели беспилотных аппаратов, такие как DJI Mavic, сталкиваются с трудностями при использовании в условиях низких температур, ветра или снегопадов. Кроме того, холодная погода может ограничить мобильность военной техники, повысить риск обморожений и затруднить выполнение разведывательных миссий.

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#сша
#погода
#минобороны рф
#всу
#солдат
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Глава МИД Хорватии вызвал скандал попыткой поцеловать Бербок
Bild: глава МИД Хорватии Грлич-Радман попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС
04 ноября 2023, 03:58

Фото: germania.diplo.de

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман попал в неловкую ситуацию, когда попытался поцеловать главу МИД Германии Анналену Бербок, сообщает газета Bild.
Инцидент произошел во время саммита министров стран-членов Евросоюза (ЕС) в Берлине. Глава хорватского внешнеполитического ведомства опоздал на фотосессию и прибыл после того, как другие министры уже поздоровались друг с другом. По информации издания, Грлич-Радман решил поцеловать Бербок в знак приветствия. Тем не менее, судя по опубликованной групповой фотографии министров в социальных сетях, она отвернулась, когда он попытался это сделать.

Грлич-Радман уже извинился за свои действия, пояснив, что он хотел приветствовать свою коллегу «по-человечески».

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#видео
#обувь
#инцидент
#ес
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В Вашингтоне задержали более 50 участников протестов в офисах сенаторов
WP: в Вашингтоне задержали более 50 участников протеста в офисах сенаторов
04 ноября 2023, 03:33

Фото: iStock/tupungato

Более 50 активистов были задержаны в Вашингтоне после того, как они проникли в офисы сенаторов США и требовали прекращения огня в секторе Газа, сообщает газета «Washington Post», ссылаясь на информацию полиции.
Ранее активисты из антивоенного движения Codepink объявили о проведении акции, в рамках которой они вломились в офисы нескольких сенаторов США, демонстрируя флаги Палестины.

Издание уточнило, что «52 человека были задержаны и обвинены в незаконных протестах, проведенных на территории Капитолия».

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#скорость
#дом
#законопроект
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Самолет Байдена сломался при посадке
Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн
04 ноября 2023, 03:09

Фото: istockphoto/Diy13

Самолет, на борту которого находился президент США Джо Байден и его супруга Джилл, столкнулся с небольшой технической неисправностью при приземлении в штате Мэн в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.
«По прилету в штат Мэн возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием самолета. Для дальнейшего полета в штат Делавэр будет использован другой воздушный лайнер», - ​говорится в заявлении Белого дома.
Байден и его супруга отправились из Вашингтона в город Льюистон в штате Мэн, где 25 октября произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 18 человек, а еще 13 получили ранения.

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#сша
#стрельба
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#права
#город
#человек
#дома
#байден
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Politico: США потребовали от Израиля объяснений за удар по лагерю беженцев
04 ноября 2023, 02:42

Фото: iStock/goglik8

Соединенные Штаты потребовали от Израиля объяснений после атаки на лагерь беженцев в Джабалии, пишет Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.
«Администрация Байдена попросила Израиль предоставить подробные разъяснения относительно мотивов и процесса, который привел к последней атаке на лагерь беженцев в Джабалии на севере сектора Газа», - заявил источник.
Также США призвали Израиль принять все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Однако, как отмечает Politico, Израиль кажется несколько независимым в этом вопросе, продолжая свои действия в соответствии с собственной позицией.

По информации издания, члены Демократической партии в США начали обсуждать возможность проведения расследования в отношении соблюдения прав человека в действиях Израиля и возможных мер наказания.

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