РФ пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ

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Россию пригласили на заседание глав МИД ОБСЕ в Скопье в Северной Македонии.
Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.
Встреча глав МИД ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в столице Северной Македонии Скопье.
Ранее Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине. США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
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«Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», —сказал он.
Ранее Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине. США выделяют 300 миллионов долларов на закупку вооружений для Украины в рамках нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.
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Мария Фирсова