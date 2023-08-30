РФ проведёт ядерные испытания только в том случае, если первыми это сделают США

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Россия прибегнет к ядерным испытаниям только в том случае, если США сделают это первыми. Об этом заявили в постпредстве России в ООН.
Как пояснил на заседании Генассамблеи ООН представитель российского постпредства при организации Дмитрий Глухов, заявление российского президента Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний следует рассматривать исключительно в контексте ответа Москвы на деструктивные действия США.
Накануне МИД РФ заявил, что Россия не собирается отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года, вводя запрет на подземные взрывы. Каждое государство-участник документа обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».
Восемь из 44 приведенных в Договоре стран, обладавших ядерным потенциалом и техникой — США, Китай, Египет, Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Иран. После 1996 года, когда документ был открыт для подписания, было проведено 10 испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.
При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута, то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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«Оно является превентивным сигналом Вашингтону», — рассказал Глухов.
Восемь из 44 приведенных в Договоре стран, обладавших ядерным потенциалом и техникой — США, Китай, Египет, Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Иран. После 1996 года, когда документ был открыт для подписания, было проведено 10 испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.
При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута, то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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Артем Путинцев