РФ разработала альтернативный США проект резолюции по Израилю и Газе

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о подготовке Россией альтернативного проекта резолюции по Израилю и сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также пояснил, что Россия не поддержит американский проект резолюции по Израилю и сектору Газа в Совете Безопасности ООН, поскольку в нём нет призывов к прекращению огня.
Ранее Василий Небензя заявлял о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины. Кроме этого, представитель России в ООН говорил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее Василий Небензя заявлял о намерениях России инициировать чрезвычайную Генассамблею ООН по защите мирного населения Палестины. Кроме этого, представитель России в ООН говорил о необходимости тщательного расследования удара по больнице в секторе Газа.
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Мелисса Тимофеева