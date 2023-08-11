РФ уведомила генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту «Луны-25»

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Россия проинформировала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ядерных источниках энергии на борту автоматической станции «Луна-25» . Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Прежде сообщалось, что с космодрома Восточный стартовала ракета со станцией «Луна-25». Она совершит свой перелет, длительность которого составит пять дней, к спутнику планеты Земля.
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Анастасия Крестьянова