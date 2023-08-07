РФ выразила посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*

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Россия заявила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с проведением в Токио встречи «Форума свободных народов постРоссии»*. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического российского ведомства.
Протест был заявлен российской стороной 7 августа.
Отмечается, что причиной протеста стало то, что «Форум свободных народов постРоссии» признан на территории России нежелательной организацией, а ее участники внесены в перечень террористов и экстремистов. Также, в российском ведомстве отметили, что Японии не следует продолжать провокации, так как Россия будет вправе ответить на подобные действия государства.
Власти Японии предоставили площадку для встречи в Токио участникам Форума, российский МИД расценил такие действия, как провокацию.
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*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.
Отмечается, что причиной протеста стало то, что «Форум свободных народов постРоссии» признан на территории России нежелательной организацией, а ее участники внесены в перечень террористов и экстремистов. Также, в российском ведомстве отметили, что Японии не следует продолжать провокации, так как Россия будет вправе ответить на подобные действия государства.
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*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.
Анастасия Крестьянова