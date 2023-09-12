РИА: Эксперты рассказали о последствиях переговоров по Украине

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12 сентября 2023 года российский лидер Владимир Путин призвал США выяснить, готова ли Украина к переговорам. Если это действительно так – то Владимиру Зеленскому необходимо отменить закон, запрещающий ведение переговоров с Россией.
Эксперты рассказали о возможном развитии событий, к которым могут привести переговоры России и Украины, в интервью «РИА Новости».
Он также отметил, что переговоры – это именно то спасение, за которое может уцепиться администрация Байдена, чтобы с крахом не провалиться на предстоящих президентских выборах.
Эксперт назвал противостоянии России и западного мира борьбой мировоззрений, которая лежит гораздо глубже нынешнего конфликта, развернувшегося на Украине. Он также напомнил, что США коснулся гораздо более серьезный кризис – потеря мирового господства. Чтобы удержаться на плаву и отвлечь собственный народ от глобальных проблем, американские чиновники будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию за пределами своего государства.
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«Они вряд ли прекратят поставлять оружие. Но сигналы по дипломатической линии возможны. Например, телефонный разговор с Зеленским, визиты американцев в Киев и Москву для поиска пути к общему знаменателю», - прокомментировал ситуацию завсектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.
«Заявления Белого дома о готовности Киева к переговорам связаны с провалом контрнаступления. Но диалог по Украине не решит системного кризиса отношений России и Запада, России и США», - отметил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.
Эксперт назвал противостоянии России и западного мира борьбой мировоззрений, которая лежит гораздо глубже нынешнего конфликта, развернувшегося на Украине. Он также напомнил, что США коснулся гораздо более серьезный кризис – потеря мирового господства. Чтобы удержаться на плаву и отвлечь собственный народ от глобальных проблем, американские чиновники будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию за пределами своего государства.
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Евгения Парфентьева