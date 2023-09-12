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РИА: Эксперты рассказали о последствиях переговоров по Украине

12 сентября 2023, 16:36
Фото: iStock/Sophie_James

Фото: iStock/Sophie_James

12 сентября 2023 года российский лидер Владимир Путин призвал США выяснить, готова ли Украина к переговорам. Если это действительно так – то Владимиру Зеленскому необходимо отменить закон, запрещающий ведение переговоров с Россией.
Эксперты рассказали о возможном развитии событий, к которым могут привести переговоры России и Украины, в интервью «РИА Новости».

«Они вряд ли прекратят поставлять оружие. Но сигналы по дипломатической линии возможны. Например, телефонный разговор с Зеленским, визиты американцев в Киев и Москву для поиска пути к общему знаменателю», - прокомментировал ситуацию завсектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.


Он также отметил, что переговоры – это именно то спасение, за которое может уцепиться администрация Байдена, чтобы с крахом не провалиться на предстоящих президентских выборах.

«Заявления Белого дома о готовности Киева к переговорам связаны с провалом контрнаступления. Но диалог по Украине не решит системного кризиса отношений России и Запада, России и США», - отметил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик.

Эксперт назвал противостоянии России и западного мира борьбой мировоззрений, которая лежит гораздо глубже нынешнего конфликта, развернувшегося на Украине. Он также напомнил, что США коснулся гораздо более серьезный кризис – потеря мирового господства. Чтобы удержаться на плаву и отвлечь собственный народ от глобальных проблем, американские чиновники будут продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию за пределами своего государства.

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Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Моравецкий направил ЕК ультиматум о продлении запрета на ввоз украинского зерна
12 сентября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Он также добавил, что Украина дорожит поддержкой польского народа, однако при нарушении торгового права Киев будет вынужден обратиться в арбитраж ВТО.

Напомним, ранее Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение.

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Мособлдума проголосует за новый состав правительства региона 15 сентября
12 сентября 2023, 16:13

Фото: Мособлдума

Мособлдума рассмотрит кандидатуры руководящего состава правительства Московской области на внеочередном заседании в пятницу. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Кандидатуры представит губернатор Московской области Андрей Воробьёв.  
«Для согласования кандидатур в ходе заседания пройдёт голосование. Согласованной для назначения на должность считается кандидатура, набравшая большинство голосов от установленного числа депутатов», – пояснил Воробьёв. 
Ранее на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов Воробьёв объявил, что структура правительства будет обновлена. Он лично представит новую структуру в Мособлдуме.

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Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом
12 сентября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на поезде с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уже в ближайшее время состоится официальная встреча лидера КНДР с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян 10 сентября во второй половине дня, отправившись в Россию спецпоездом. В этой поездке его сопровождают высокопоставленные члены партии, правительства и вооруженных сил КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Путин устроит официальный прием в честь Ким Чен Ына в ходе переговоров. На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы.

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Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына
Глава Минприроды Козлов заявил, что встретил Ким Чен Ына
12 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Глава Минприроды РФ и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов заявил, что встретил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который прибыл с визитом в Россию.
Козлов подчеркнул, что встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

Ранее сообщалось, что бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север.

В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году.

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#встреча
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#кндр
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Довыборы в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу выиграл Михаил Ждан
12 сентября 2023, 15:36

Фото: Единая Россия

Единоросс Михаил Ждан победил на довыборах в Мособлдуму по Пушкинскому избирательному округу. Соответствующее решение опубликовал Мособлизбирком.
С 8 по 10 сентября в Пушкинском избирательном округе Подмосковья проходили дополнительные выборы депутата Мособлдумы. В них в статусе самовыдвиженца участвовал руководитель исполкома пушкинской «Единой России» Михаил Ждан. Партия оказывала кандидату поддержку. В итоге Ждан набрал 64,71% голосов. 
«Михаил Александрович хорошо зарекомендовал себя, будучи депутатом муниципального Совета Пушкинского городского округа. Деятельность в областном парламенте требует ещё большей отдачи, поскольку увеличивается география работы, а значит и количество наказов, которые нужно реализовывать в округе», – сказал спикер Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов.
Сам Михаил Ждан, комментируя результаты голосования заявил, что сегодня команда партии объединена одной целью – выполнением народной программы.
«Благодарю всех жителей округа, которые проявили активную позицию, неравнодушие и приняли участие в голосовании! Признателен всем, кто поддержал мою кандидатуру на выборах. Спасибо команде, которая помогла достойно провести предвыборную кампанию. У нас одна большая цель – полное выполнение народной программы «Единой России», которая содержит чёткий перечень наших жителей», – заявил политик.
В Единый день голосования в Московской области проходили выборы губернатора региона, выборы в местные Советы депутатов на 10 территориях и довыборы в Мособлдуму. По данным Мособлизбиркома, «Единая Россия» одержала уверенную победу.

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#московская область
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В офисе Зеленского раскритиковали западные санкции против России
Подоляк назвал западные санкции против России фикцией
12 сентября 2023, 15:28

Фото: iStock/AlexLMX

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что введенные Западом против РФ санкции – это не более чем фикция. Об этом Подоляк сообщил в интервью украинской телеведущей Наталье Влащенко.
Подоляк считает санкции Запада против России «фикцией» по причине того, что «более тысячи компаний «белой» юрисдикции, европейской, американской, работают на потребительском российском рынке». 

Напомним, ранее сообщалось, что OFAC обнародовал новый список санкций в отношении России. Из физических лиц под ограничения попали 46 человек. Также Великобритания внесла дополнения в российский санкционный список. Санкции распространятся на несколько публичных компаний, банки и членов совета директоров госкомпаний.

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#министр
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#великобритания
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ЕС исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова
12 сентября 2023, 15:21

Фото: iStock/designer491

Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. 

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#суд
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#ограничения
#ес
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Финляндия не запретила въезд в страну на российских автомобилях
12 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/naumoid

Финляндия пока не присоединилась к рекомендации Евросоюза, согласно которой россияне больше не могут въезжать на территорию страны на автомобилях, чьи номера зарегистрированы в РФ. Об этом заявила руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала Пиа Сариваара.

Ранее Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. Российское посольство в Германии неоднократно указывало на случаи изъятия немецкими таможенниками у граждан России принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита.

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#страны
#ес
#евросоюз
#посольство
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Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины
Шмыгаль: Киев обратится в ВТО из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна
12 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/alexis84

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Об этом Шмыгаль написал в социальной сети X.
Шмыгаль отметил, что Киев придерживается своих обязательств по праву ВТО. Он также добавил, что Украина дорожит поддержкой польского народа, однако при нарушении торгового права Киев будет вынужден обратиться в арбитраж ВТО.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, даже Еврокомиссия примет иное решение. Он подчеркнул, что ясно дал понять еще в июле, что Польша не допустит открытия новых сельскохозяйственных рынков, независимо от того, какое решение примет ЕС.

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#киев
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