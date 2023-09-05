РИА Новости: Детали переговоров Путина и Эрдогана будут донесены до западных партнеров Турции

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились В Сочи. Как сообщил представитель турецкой делегации, участвовавший в переговорах, детали встречи, касающиеся зерновой сделки, будут сообщены западным партнерам Турции.
В беседе с РИА Новости источник уточнил, что турецкая сторона будет продолжать усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы. С этой целью партнеры Турции на Западе будут извещены о деталях переговоров по дипломатическим каналам. Собеседник агентства отметил, что возобновление зерновой сделки является для Анкары приоритетным вопросом.
На встрече лидеров двух стран, которая стала первой после почти годичного перерыва, Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и другие вопросы. Российский президент, в частности, рассказал, что через две-три недели Россия начнет поставки бесплатного зерна в шесть африканских государств. Эрдоган отметил, что Турция готова заняться переработкой российских зерновых для последующей отправки нуждающимся странам.
Путин отметил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все достигнутые ранее договоренности, касающиеся российской стороны. Российский лидер подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, РФ готова продолжать экспорт продовольствия и способствовать стабилизации мировых цен и улучшению ситуации на мировом рынке зерновых.
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На встрече лидеров двух стран, которая стала первой после почти годичного перерыва, Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и другие вопросы. Российский президент, в частности, рассказал, что через две-три недели Россия начнет поставки бесплатного зерна в шесть африканских государств. Эрдоган отметил, что Турция готова заняться переработкой российских зерновых для последующей отправки нуждающимся странам.
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Александр Бойцов