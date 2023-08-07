РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в администрации турецкого президента.
«Господин президент (Тайип Эрдоган) предложит свое посредничество в урегулировании конфликта, вновь повторит тезис о том, что в войне не будет победителей, а в мирном процессе – проигравших», - говорится источник издания.
Он также отметил, что Анкара всегда говорила о прекращении огня на Украине и настаивала на то, что конфликтующим сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Также источник в администрации Эрдогана утверждает, что именно турецкий лидер является тем человеком, которому доверяют Путин и Зеленский. Он постоянно с ними контактирует и пытается добиться мира на Украине.
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Элина Позднякова