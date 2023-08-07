РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в администрации турецкого президента.