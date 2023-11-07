РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы

Что такое ДОВСЕ

О чем ДОВСЕ





Почему Россия вышла из ДОВСЕ

Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

ДОВСЕ: что значит выход России

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — подчеркнули в российском МИД.

Британия и другие страны НАТО выходят из ДОВСЕ вслед за Россией

Блинкен: США глубоко обеспокоены в связи с отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был принят в ноябре 1990 года. Соглашение, подписанное 22 странами, вступило в силу в 1992 году, однако в 1999 году было изменено. Новый договор был сформирован на фоне расширения НАТО и распада СССР. После нового соглашения об адаптации ДОВСЕ, документ вновь был подписан, однако ратифицировали договор только в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. Такое положение дел привело к тому, что страны НАТО имели на вооружении больше техники, чем было предусмотрено соглашением, в связи с чем в 2007 году Россия ввела на ДОВСЕ мораторий, призвав контрагентов к равноправию.ДОВСЕ ограничивал количество военной техники, которая могла стоять на вооружении в странах-участницах соглашения. Ограничения вводились на численность танков, бронемашин, самолетов и артиллерийских установок. Кроме того, на государства была возложена обязанность по уведомлению Венского военного комитета и партнеров по соглашению о перемещениях техники и войск. ДОВСЕ также предусматривал проведение инспекций и меры по взаимному контролю за вооружением друг друга.После ратификации договора Россия неоднократно призывала других участников соглашения принять его. Однако просьбы о добровольном обмене информации о наличии вооружений и техники, сторонами договора услышано не было. В МИД РФ прежде сообщали, что США и НАТО проводили военные учения, создавали военную инфраструктуру, разворачивали ударные вооружения, что представляло для России угрозу.В конечном итоге, с учетом сложившейся ситуации на Украине, приема Финляндии в Североатлантический альянс и продолжающегося рассмотрения возможности вступления в блок Швеции, сохранение соглашений, предусмотренных ДОВСЕ, стало для России невозможным с точки зрения безопасности.Россия заявила о завершении процедуры выхода из ДОВСЕ 7 ноября. В МИД РФ сообщили, что Москва приняла решение без сожаления и будучи уверенной в своей правоте. В ведомстве добавили, что страна учтет опыт, полученный при подписании соглашения.В министерстве пояснили, что члены блока НАТО продемонстрировали свою недоговороспособность, поэтому в настоящее время соглашения со странами альянса невозможны.Свое участие в ДОВСЕ вслед за Россией прекратила Великобритания и ее союзники, сообщили в МИД страны. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что решение принято в качестве ответных мер на действия России, которая вышла из соглашения первая.На сайте Белого дома опубликовано заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в котором говорится, что Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря текущего года.В опубликованном заявлении указано, что выход из соглашения только укрепит потенциал НАТО, так как все ограничения будут сняты.



