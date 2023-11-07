РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы

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В секторе Газа все готово для эвакуации россиян, однако Израил еще не дал на это разрешение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный дипломатический источник.
«К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"», - говорится в сообщении.
Уточняется, что российское посольство уже несколько раз обращалось с данным вопросом и получало ответы о скором положительном решении. Москва надеется, что Израиль в ближайшее время решит все эвакуационные проблемы.
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Элина Позднякова