РИА Новости: КНДР предположительно запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии со ссылкой на национальное Минобороны, пишет РИА Новости.
Позже генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам, что правительство Японии по линии посольства в Пекине выразило официальный протест властям КНДР в связи с произведенным запуском. «Действия КНДР угрожают миру и стабильности региона и международного сообщества, они совершенно недопустимы», — добавил он (цитата по ТАСС).
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