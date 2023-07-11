Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб

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Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил в своем Twitter, что станет соавтором поправки к оборонному бюджету США, которая запретит экспорт кассетных боеприпасов. Автором подобной инициативы ранее выступила демократ Сара Джейкобс, пишет РИА Новости.
В эфире своего онлайн-шоу Firebrand конгрессмен из Флориды отметил, что подобное вооружение «не положит конец конфликту на Украине».
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