РИА Новости: МИД Франции счел необоснованными слова об использовании оружия с Украины во время протестов

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Пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр назвала необоснованными заявления своей российской коллеги Марии Захаровой о том, что во время недавних протестов во Франции использовалось оружие, которое Париж поставлял на Украину.
«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по законной обороне», — отметила представитель внешнеполитического ведомства Франции.Также Клер-Анн Лежандр подчеркнула, что Париж и дальше будет оказывать военную помощь Киеву вместе с союзниками, в первую очередь для усиления систем ПВО.
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