РИА Новости: Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия

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Пентагон обвинил ряд стран, в числе которых, в частности, Россия, Китай, КНДР и Иран, в том, что они продолжают программы по разработке биологического оружия. Анализ соответствующего доклада военного ведомства США приводит РИА Новости.
«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств в рамках конвенции о биооружии, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — цитируют текст документа РИА Новости.При этом никакой доказательной базы для подобных утверждений в докладе Пентагона не приводится.
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