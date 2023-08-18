РИА Новости: Пентагон обвинил Россию, Иран и Китай в разработке биологического оружия

Защита экс-президента США Дональда Трампа добивается того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, чем на апрель 2026 года. Об этом 18 августа пишет ТАСС со ссылкой на документы Федерального суда столичного округа Колумбия.