Фото: iStock/Velishchuk
Оппозиционная партия Польши «Гражданская платформа» заявила, что в случае своей победы на предстоящих парламентских выборах отдать под трибунал президента страны Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом пишут РИА Новости.
Кроме того, согласно одному из пунктов её предвыборной программы, который носит название «Привлечение ответственности правительства PiS» (правящей партии страны «Право и справедливость») перед судом предстанут не только президент и премьер, но и глава Нацбанка Адам Глапиньский, министр культуры Петр Глиньский, а также другие высокопоставленные чиновники.
По словам оппозиционеров, они направят в прокуратуру Польши требование о привлечении к уголовной ответственности представителей госструктур, пойманных на коррупции и других экономических преступлениях.
Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным прошедших соцопросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.
Читайте также:
Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву
Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия
Myśl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию
По словам оппозиционеров, они направят в прокуратуру Польши требование о привлечении к уголовной ответственности представителей госструктур, пойманных на коррупции и других экономических преступлениях.
Читайте также:
Польшу обвинили в желании ввести войска в Литву
Myśl Polska: На месте Польши возникнет новое государство Укрополия
Артем Путинцев