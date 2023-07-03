РИА Новости: Посол США Линн Трейси подавала какие-то знаки Кремлю

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Житель Москвы рассказал о странном поведении посла США в России Линн Трейси: она подавала какие-то знаки Кремлю из резиденции британского посла на Софийской набережной. Об этом пишет 3 июля РИА Новости.
Как рассказал РИА Новости сделавший снимки Трейси москвич, он активно интересуется международной политикой, и знал, что в тот день (29 июня) посол приглашена на торжество по случаю дня рождения британского короля Карла III.
Каких-то внятных объяснений этому факту он найти не смог, поскольку со стороны Кремля никаких ответных сигналов не поступало.
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«Я проезжал мимо. На балконе стояла Линн. В руках у нее был лист бумаги с текстом, который она показывала в сторону Кремля. Я успел сфотографировать», — так описал события того дня житель столицы.
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Артем Путинцев