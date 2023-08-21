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РИА Новости: СБУ вымогает деньги у родственников военнопленных

21 августа 2023, 03:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников российских военнопленных. Об этом рассказал РИА Новости мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, которого освободили из плена.
По его словам, сотрудник СБУ позвонил матери Виктора и велел ему сказать, чтобы та связалась с его другом, который объяснит, как перевести выкуп на указанный украинскими спецслужбами номер счета.

«Если ты не переведёшь деньги меня убьют», — закончил Раидин разговор с матерью.


Также он рассказал журналистам, что были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена одного из его фронтовых товарищей более полугода исправно переводила деньги вымогателям из СБУ, однако её муж по-прежнему сидит в тюрьме, а они «как били — так и бьют».



Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.

Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам.

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#украина
#вымогательство
#деньги
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FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи
21 августа 2023, 03:14

Власти Китая призовут своих коллег по объединению БРИКС (Бразилию, Россию, Индию и ЮАР) стать геополитическим конкурентом «Большой семёрки», сообщило британское издание Financial Times,
«Если мы расширим БРИКС, чтобы он отвечал за долю мирового ВВП, как G7, тогда наш общий голос в мире станет сильнее», — заявил в беседе с изданием представитель Китая, который захотел остаться анонимным. 

Напомним, что в G7 входят США, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и Великобритания.

Страны БРИКС смогут обеспечить мировой рост к 2028 году на 33%, а страны G7 – всего на 27%. Об этом сообщается в материале агентства Bloomberg. Планируется, что уже в 2023 году БРИКС обеспечит 32,1% роста, а G7 – 29,9%.

FT: БРИКС забирает господство у G7
При этом, по данным британской газеты, между Пекином и Нью-Дели существуют разногласия по поводу того, чем именно должно быть объединение БРИКС: сохраняющим нейтралитет клубом по отстаиванию экономических интересов развивающихся государств, либо же открыто выступающей против стран Запада политической силой.

Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. В их числе оказались Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

На саммите БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа, соберутся лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

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#китай
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SW: Украинских беженцев возмутил отказ властей Ирландии кормить их бесплатно
21 августа 2023, 02:45

Фото: iStock/rarrarorro

Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods неподалеку от ирландского города Каслбар, подняли бунт после того, как власти обязали их платить за питание. Об этом написала корреспондент издания Sunday World Габия Гатавецкайте.
По словам журналистки, беженцы обратились с открытым письмом к генеральному директору отеля Уилсону Берду, в котором отметили, что подвергаются дискриминации, так как, по их словам, «дирекция отеля не заставляет платить за питание представителей других национальностей». К тому же пища, по мнению беженцев, не соответствует требуемой за неё стоимости.

В свою очередь, ирландское правительство, узнав о ситуации, отметило, что руководство отеля следует новым инструкциям, согласно которым внесение платы за еду обязательно.

«Если вы не оплатите взнос на питание, поставщику услуг по размещению было приказано сообщить об этом департаменту, и вы не сможете оставаться в жилье», — цитирует Sunday World слова кабинета министров.

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#беженцы
#еда
#украина
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Вучич: Действия НАТО на Украине разрушают экономику Евросоюза
21 августа 2023, 01:28

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Сербии Александр Вучич заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что действия НАТО против России в ходе украинского конфликта оказывают разрушительное влияние на экономику Европейского союза.
«Война на Украине, которую НАТО ведет против России, раздавила европейскую экономику», — процитировал Карлсон главу Сербии в коротком видео в своем аккаунте соцсети X (бывший Twitter).

В свою очередь, сам журналист добавил, что разрушение «Северных потоков» администрацией Соединённых Штатов «или её посредниками» уничтожает крупнейшую в Европе немецкую экономику.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает усиления внешнеполитического давления на республику и попытки изоляции Белграда на международной арене из-за его позиции по России. Вучич также выразил мнение, что антироссийский фронт пытаются укрепить из-за того, что Украина не демонстрирует успехи в ходе своего наступления.

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#евросоюз
#нато
#экономика
#украина
#сербия
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«Видимо, у него передозировка»: Захарова о словах Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
Мария Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО
20 августа 2023, 22:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО.
Она заявила, что у него «видимо, передозировка случилась».

Ранее сообщалось, что Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что готов обменять Белгород на членство Украины в НАТО.

Эти слова он адресовал главе канцелярии генсека НАТО Стиану Йенсену, который заявлял о том, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс только если уступит часть территорий России. Позднее он забрал свои слова обратно. 

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#мария захарова
#владимир зеленский
#украина
#нато
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Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский не осознаёт бессмысленности поставок истребителей F-12
20 августа 2023, 21:50

Фото: РИА Новости/Костис Нтантамис

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает той опасности и бессмысленности, которую несут поставки истребителей F-16. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что эти самолёты никак не изменят нынешнюю «тупиковую» ситуацию на Украине, поскольку российские войска уничтожат их за месяц.

Также Риттер заявил, что Зеленскому должно быть стыдно за гибель в зоне СВО 400 тысяч украинских мужчин.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил Нидерланды и Данию. В результате переговоров президенту Украине удалось договорится о поставке 42 истребителей со стороны Нидерландов, и 19 таких же самолётов от Дании.

При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#украина
#поставки
#владимир зеленский
#самолёты
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Посол России в Белоруссии Грызлов рассказал, что будет в случае нападения на Белоруссию
20 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Россия будет воспринимать любые нападения на Белоруссию, как атаку на РФ. Об этом сообщил в интервью белорусскому телеканалу СТВ посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Он добавил, что президент России Владимир Путин чётко сообщил об условиях сотрудничества России и Белоруссии. Если какая-либо третья сторона нападёт на Белоруссию, РФ сможет применить любое оружие для защиты дружеского государства. Такие действия предполагает Военная доктрина Российской Федерации.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна защитит Россию в случае нападения недружественных стран НАТО.

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#белоруссия
#россия
#нападение
#защита
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Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО
20 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прокомментировал заявления НАТО о вступлении Украины в альянс только после уступок части территорий России. Его слова передаёт издание «РБК Украина».
«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», – сказал Зеленский.

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, Украина сможет вступить в альянс только если уступит часть территорий России. Впоследствии он опроверг своё заявление. Но обозреватель издания Advance Д. Марьянович уверен, что эти слова были сказаны не случайно. По его мнению, это было предупреждение, за которым последует склонение Украины к проведению мирных переговоров. Страны НАТО разочаровались в безуспешном контрнаступлении ВСУ, поэтому больше не видят положительных исходов сложившейся ситуации.

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#владимир зеленский
#нато
#украина
#конфликт
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Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в «отмывании денег», выделенных на оборону
20 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский занимается отмыванием денег, а не спасением ВСУ от атак российских войск. Об этом в эфире NEWSROOM сообщил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
По его мнению, именно на это направлено решение главы государства об укреплении обороны на Харьковском направлении.

Он также уточнил, что коррупционная проблема охватила всю оборонную отрасль Украины, из-за чего страна несёт постоянные потери. Военные не снабжены необходимым снаряжением, а системы ПВО неэффективны. Всё это создаёт огромную угрозу безопасности Украины.

«Власть пытается делать вид, что у военных все хорошо. <…> Она готова пойти на все, чтобы обмануть народ», — сказал в заключение Кривонос.

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#владимир зеленский
#оборона
#финансирование
#всу
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Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16
20 августа 2023, 19:37

Фото: iStock/A-Basler

В Минобороны Дании заявили о готовности к передаче Украине 19 истребителей F-16. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды. Вместе с премьер-министром страны Марком Рютте они обсудили поставки вооружения. В результате переговоров Зеленскому удалось договориться о поставке 42-х истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

При этом, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#владимир зеленский
#поставки
#самолёты
#европа
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