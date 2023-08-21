РИА Новости: СБУ вымогает деньги у родственников военнопленных

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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) вымогают деньги у родственников российских военнопленных. Об этом рассказал РИА Новости мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, которого освободили из плена.
По его словам, сотрудник СБУ позвонил матери Виктора и велел ему сказать, чтобы та связалась с его другом, который объяснит, как перевести выкуп на указанный украинскими спецслужбами номер счета.
Также он рассказал журналистам, что были случаи, когда родственники платили, но это не меняло ситуации. Например, жена одного из его фронтовых товарищей более полугода исправно переводила деньги вымогателям из СБУ, однако её муж по-прежнему сидит в тюрьме, а они «как били — так и бьют».
Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.
Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам.
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«Если ты не переведёшь деньги меня убьют», — закончил Раидин разговор с матерью.
Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в ДНР. В июне военнослужащего обменяли по формуле «94 на 95». По его словам, после пленения его передали в СБУ, где допрашивали и принуждали сниматься в видеороликах, дискредитирующих ВС России, предоставив готовый текст.
Ранее Раидин рассказывал, что сотрудники СБУ снимают видеоролики с фейковыми «признаниями» российских военнопленных и другими заявлениями, дискредитирующими ВС РФ, по заранее написанным текстам.
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Артем Путинцев