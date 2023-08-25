РИА Новости: Суд в Джорджии назначил дату рассмотрения по существу дела Трампа

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Суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела бывшего президента США Дональда Трампа, которого вместе с соратниками обвиняют в попытке вмешательства в выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ прокуратуры штата, адресованный бывшему адвокату Трампа Кеннету Чезбро.
Согласно ему, заседание для формального зачитывания обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября, а обмен доказательной базой предлагается провести в срок до 30 сентября.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск) 25 августа явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Напомним, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, которые проходят по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа.
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
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Ранее Дональд Трамп сообщил, что в 19:30 по местному времени (02:23 мск) 25 августа явится в тюрьму в Джорджии , чтобы сдаться властям. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Большое жюри предъявило бывшему главе Белого дома обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.
Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.
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Артем Путинцев