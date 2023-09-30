РИА Новости: Трамп спародировал Байдена и сорвал овации американцев

Фото: Сайт Кремля
Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Калифорнии эффектно спародировал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, потерявшегося на сцене, чем изрядно развеселил толпу и сорвал овации. Об этом пишет РИА Новости
«Смотрите: вот трибуна. Вот трибуна. Я раньше никогда эту идиотскую трибуну не видел. Так? Я ее раньше не видел. Но если я пойду налево – там будут ступеньки. И если я пойду направо – там тоже будут ступеньки. А этот парень такой: где это я? Где я, черт побери?», — сказал Трамп, вызвав громкие овации зала.Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны. Он отметил, что Байден не только не может самостоятельно передвигаться по траве или песку. Ему иногда сложно даже просто подняться с кресла. Трамп также отметил, что во время любого выступления Джо Байдена постоянно ждешь какой-то его ошибки или неловкости — настолько он приучил всех к постоянным публичным конфузам. Можно также вспомнить предыдущие слова Трампа о Байдене, которого он назвал «ментальной катастрофой».
Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.
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