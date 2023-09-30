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РИА Новости: Трамп спародировал Байдена и сорвал овации американцев

30 сентября 2023, 06:31
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Калифорнии эффектно спародировал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена, потерявшегося на сцене, чем изрядно развеселил толпу и сорвал овации. Об этом пишет РИА Новости
«Смотрите: вот трибуна. Вот трибуна. Я раньше никогда эту идиотскую трибуну не видел. Так? Я ее раньше не видел. Но если я пойду налево – там будут ступеньки. И если я пойду направо – там тоже будут ступеньки. А этот парень такой: где это я? Где я, черт побери?», — сказал Трамп, вызвав громкие овации зала.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера худшим хозяином Белого дома в истории страны. Он отметил, что Байден не только не может самостоятельно передвигаться по траве или песку. Ему иногда сложно даже просто подняться с кресла. Трамп также отметил, что во время любого выступления Джо Байдена постоянно ждешь какой-то его ошибки или неловкости — настолько он приучил всех к постоянным публичным конфузам. Можно также вспомнить предыдущие слова Трампа о Байдене, которого он назвал «ментальной катастрофой».


Граждане Соединенных Штатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок. Это следует из опроса, проведенного The Wall Street Journal. Несмотря на то, что разрыв в голосах в пользу нынешнего и прошлого глав США незначительный, за Трампа, все же, выступает большее количество американцев.

Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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#сша
#дональд трамп
#джозеф байден
#выборы
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Замглавы Минцифры Дмитрия Кима по его просьбе сняли с должности
30 сентября 2023, 04:20

Фото: официальный сайт Минцифры РФ

Заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима освободили от занимаемой должности по его собственной личной просьбе. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжения правительства, которое опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в документе.

На сайте Минцифры уточняется, что уход Кима связан с семейными обстоятельствами.

Ким, занимавший должность заместителя главы ведомства ещё с мая 2021 года, курировал в ведомстве выработку госполитики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности другого замглавы Минцифры — Максима Паршина, который был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил чиновника в СИЗО, где он пробудет минимум до 12 декабря 2023 года. По предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.

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#минцифры
#кадры
#михаил мишустин
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Reuters: Румыния стягивает войска к границе с Украиной
30 сентября 2023, 03:48

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Власти Румынии стягивают дополнительные военные силы к границе с Украиной, сообщает агентство Reuters.
По его данным, румынские военные перемещают к деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, средства противовоздушной обороны, а также оборудуют здесь дополнительные наблюдательные пункты, а также организуют патрули.

Как отмечается, Бухарест предпринял эти меры из-за опасений НАТО, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию альянса.

Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам.

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#военные
#граница
#румыния
#украина
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Путин: БРИКС — это не военный союз, а площадка для выработки решений
30 сентября 2023, 03:05

Фото: сайт Кремля

Объединение стран БРИКС – это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга. Об этом в своём выступлении в ходе Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» рассказал президент РФ Владимир Путин.
«К России переходит председательство в БРИКС, и мы сделаем все для того, чтобы так называемое мировое большинство чувствовало, что оно не просто большинство по числу жителей наших стран, а что оно большинство, имея в виду перспективы своего развития», - сказал он во время своего выступления.

Владимир Путин также добавил, что Россия приветствует намерение целого ряда латиноамериканских государств присоединиться к БРИКС либо в качестве полноправных членов, либо как равноправные партнеры.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. В августе на саммите в Йоханнесбурге объявили о решении пригласить Египет, Эфиопию, Аргентину, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ стать полноправными членами союза уже с 1 января 2024 года.

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#владимир путин
#брикс
#россия
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Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединение новых регионов с Россией
30 сентября 2023, 00:19

Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-служба Кремля опубликовала поздравление Владимира Путина с «днём воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией».
«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырёх новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства добавил, что теперь впереди ожидает большая работа по реализации масштабной программы восстановления исторических регионов России, но страна обязательно выполнит все заявленные цели.


Напомним, что 30 сентября в России впервые будет праздноваться День воссоединения новых регионов с Россией. Памятная дата приурочена к подписанию договоров о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Учреждение памятной даты было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

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#днр
#лнр
#россия
#владимир путин
#херсонская область
#запорожская область
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Двое малолетних детей пострадали в ДТП с «Мерседесом» на Большой Никитской улице
29 сентября 2023, 23:24

Фото: Прокуратура Москвы

Две девочки 2011 и 2013 года рождения пострадали в ДТП с Mercedes на Большой Никитской улице в Москве. Такие данные предоставила прокуратура столицы.
Инцидент произошел на пересечении Никитского бульвара и Большой Никитской улице, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД России, в свою очередь, заявили, что в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

По данным SHOT, авто принадлежит 32-летнему Фариду Нурмамедову. Он рассказал, что  у него стаж вождения 12 лет. Он «два раза попадал в аварию не по своей вине, а сейчас будто отключился и не понимает как так произошло». По словам Фарида, после случившегося он сразу выбежал помогать пострадавшим.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

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#уголовное аварии
#москва
#дети
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Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана
29 сентября 2023, 20:38

Фото: istock / ffikretow

Ереван подал в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Информация об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз суда.

Армения выдвинула обвинения против Азербайджана в связи предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении карабахских армян. Армения просит суд принять временные меры в отношении Баку. 

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статьи 73 регламента суда, вчера подала в суд запрос на указание временных мер, «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указано в заявлении суда, которое распространили в пятницу.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку.

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#суд
#меры
#армения
#информация
#оон
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В США назвали меры Украины для призыва в армию «драконовскими»
Asia Times: Зеленский использует «драконовские меры» для призыва в ВСУ
29 сентября 2023, 20:14

Фото: Сайт Кремля

Огромные потерли в рядах Вооружённых сил Украины заставляют Владимира Зелинского применять беспрецедентные меры для пополнения численности войск. Информацию сообщает интернет-издание Asia Times.
По мнению обозревателей издания, армия Украины не смогла достичь каких-то успехов на фронте, несмотря на поддержку со стороны Западных стран. Из-за потерь личного состава  Киеву снова приходится проводить мобилизацию в стране. 

«Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей», — сообщается в статье.
Издание пишет, что киевский режим решил призывать в ряды военнослужащих группы населения, неподлежащих к призыву. Среди них оказались люди с инвалидностью. Кроме того, мужчинам призывного возраста запрещается покидать страну. 

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#интернет
#армия
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#меры
#операции
#режим
#люди
#киев
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Проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении рассмотрят 26 октября
29 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин провел дополнительное заседание Совета ГД. На нем было принято решение рассмотреть проект бюджета на 2024-2026 годы в первом чтении 26 октября.
Такой срок установлен для того, чтобы иметь достаточно времени на его подготовку ко всем последующим чтениям и на внесение в него поправок, пояснил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Алексей Макаров. В настоящее время нижней палате парламента предстоит работать с  законопроектами о федеральном бюджете, бюджетах Фонда ОМС и Социального фонда и другими законопроектами, которые являются необходимыми для исполнения федерального бюджета.

После оценки соответствия представленных материалов Бюджетному кодексу профильный комитет Госдумы вынесет на рассмотрение Совета палаты предложения по его прохождению в Государственную думу.

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#омс
#госдума
#бюджет
#законопроект
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«Европейская правда»: Зеленский сознательно лгал союзнику и партнеру
29 сентября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/aapsky

Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета упавшая в ноябре прошлого года на польской территории и убившая двух человек, была украинской. Зеленский беззастенчиво врал, говоря о непричастности Киева к этому инциденту.
В издании «Европейская правда» опубликована статья, авторы которой недоумевают, как можно так умышленно вводить в заблуждение своего союзника и партнера. Ведь Киев решительно отрицал любую возможность того, что Украина могла быть причастной к падению ракеты. Хотя даже президент Польши Анджей Дуда высказал сомнения в том, что ракета могла быть выпущена с территории России, как это утверждал Зеленский.

Автор публикации отмечает, что киевский режим до сих пор не взял на себя ответственность за происшедшее. Такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент. Эти отношения и так в последнее время очень далеки от идеальных. Но все может стать еще хуже, если Киев продолжит цепляться за ложь, заключает автор материала.

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