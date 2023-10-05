РИА Новости: Турция выступает за присутствие РФ на переговорах по Украине

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Турция считает, что Россия должна принимать участие в международных переговорах по Украине. Информацию об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.
«С нашей стороны, на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию» — сказал источник.Собеседник агентства не стал отвечать на вопрос о том, какие страны выступают против участия РФ в процессе переговоров.
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Алина Юрчак