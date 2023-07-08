РИА Новости: В ОЗХО заявили, что в мире уничтожены все запасы химического оружия

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в мире уничтожены все заявленные и известные запасы химического оружия. Об этом пишет РИА Новости.
«Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным», — говорится в пресс-релизе организации.По сообщению ОЗХО, последний запас химоружия, который оставался у Соединенных Штатов, был «необратимо уничтожен» 7 июля 2023 года на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ Блу Грасс в Кентукки.
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