РИА Новости: Венгрия отказалась участвовать в украинских политических разборках

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Венгрия не собирается участвовать во внутриполитических разборках на Украине. Об этом заявил отвечающий за международные связи и коммуникацию госсекретарь страны Золтан Ковач, слова которого приводит РИА Новости.
«Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе», — отметил Ковач, добавив, что это касается только президента Украины Владимира Зеленского, но отнюдь не официального Будапешта.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала от властей не пускать председателя партии «Европейская солидарность», экс-президента страны Петра Порошенко на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поскольку это может быть операцией российских спецслужб.
СБУ утверждает, что Россия подготовила провокацию на международном уровне, чтобы сократить поддержку Украины иностранными союзниками, а также для того, чтобы расколоть украинское общество.
Направленное в различные украинские ведомства письмо с требованием не допустить политика в Венгрию было рассмотрено и одобрено решением Верховной рады.
В свою очередь, сам Пётр Порошенко заявлял, что украинские пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него на руках был соответствующий документ, подписанный председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. При этом в Госпогранслужбе заявили, что подобный документ был аннулирован.
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