Фото: istock / Ruma Aktar
Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе. По мнению главы Украины происходящее играет в пользу России.
Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что сейчас страна должна думать о своей безопасности и совершенствовать польскую армию.
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет прокомментировал происходящее и заявил, что общество устало от украинского конфликта и постоянных требований Незалежной.
Читайте также:
Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского
Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте
Встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет прокомментировал происходящее и заявил, что общество устало от украинского конфликта и постоянных требований Незалежной.
Читайте также:
Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского
Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте
Встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Алина Юрчак