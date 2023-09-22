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РИА Новости: Власти Польши прекращают поставки оружия Украине

22 сентября 2023, 15:34
Фото: istock / Ruma Aktar

Фото: istock / Ruma Aktar

Зерновые споры между Киевом и Варшавой привели к серьезному конфликту между странами. Украина стала угрожать Польше экономическими санкциями. Варшава в ответ заявила о прекращении поставок оружия и предупредили о потере европейской перспективы для Украины. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Оба государства озвучили свое мнение в ходе Генассамблеи ООН. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который обвиняет своих спасателей. Владимир Зеленский же заявил, что Европа «играют в солидарность в политическом театре» в зерновом вопросе. По мнению главы Украины происходящее играет в пользу России.

Кроме того, в Киеве было объявлено эмбарго на овощи и фрукты польского производства — помидоры, лук, капусту и яблоки. Варшава заявила в ответ, что не удивлена этому повороту событий.


Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что сейчас страна должна думать о своей безопасности и совершенствовать польскую армию.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет прокомментировал происходящее и заявил, что общество устало от украинского конфликта и постоянных требований Незалежной.

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Рогов объяснил удар по флоту печальным положением Зеленского
22 сентября 2023, 15:40

Фото: kremlin

Министерство обороны России заявило, что при отражении украинской атаки на Севастополь противовоздушная оборона сбила пять ракет, повреждено здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий погиб. Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил «Радио 1», с чем связан массированный удар со стороны ВСУ.
По словам собеседника, президент Украины Владимиру Зеленскому в очередной раз нужно оправдать поставки западного вооружения. Рогов подчеркнул, что украинского лидера холодно приняли на заседании Совбеза ООН, поэтому он решил доказать свою самостоятельность и бесстрашие.
«Пока Зеленский в США, ему нужны громкие инфоповоды, потому что его там встретили холодным душем и, мягко говоря, ситуация для него незавидная. Он явно идёт на списание, и ему на замену готовят то ли Залужного, то ли Буданова, то ли кого-то еще. Зеленский понимает, что он теряет свою должность, теряет свободу, здоровье и, возможно, жизнь», — подчеркнул Рогов.
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Рогов: агрессия режима Зеленского спадёт, если Залужный захлебнется в собственной блевоте
Рогов призвал к жёстким действиям на удар по зданию Черноморского флота
22 сентября 2023, 15:24

Фото: IStock/Ivan Murauyou

Ракетный удар нанесён по штабу Черноморского флота в Севастополе. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Сообщается, что один военнослужащий погиб.
Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в беседе с «Радио 1», что это результат безнаказанности. Он отметил, что Россия должна предпринять жёсткие меры.
«Мы должны предпринимать жёсткие действия, они должны быть персонального характера. Если вдруг условный Залужный захлебнётся в собственной блевоте, перепив алкоголя или у Зеленского будет передоз наркотиками, или Буданов заплывёт за буйки и утонет, то агрессия среди представителей режима Зеленского резко снизится или сойдёт на нет. Эти люди понимают только язык силы и язык возмездия. Безнаказанность за эти полтора года развратила их до такой степени, что они готовы делать всё, что угодно», — сказал Рогов.
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Кремль: Путин провел заседание Совбеза на тему отношений с соседями
22 сентября 2023, 14:38

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить развитие отношений России с ближайшими соседями и партнерами. Предложение было озвучено в пятницу 22 сентября на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнерами», — приводит слова лидера РФ сайт Кремля.
В совещании приняли участие Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Российский лидер назвал экономику, гуманитарное сотрудничество и безопасность регионов главными темами обсуждения. 

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков признал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине объективными. Напомним, Блинкен обратил внимание на то, что Путин редко участвует в международных мероприятиях. Он заявил, что Россия словно изолировалась от всего мира и встречается только с президентами Северной Кореи и Ирана.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
МК: На совместной пресс-конференции Зеленского и Байдена случился скандал
22 сентября 2023, 14:06

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Совместная пресс-конференция президентов Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского окончилась скандалом. Лидеры стран по неизвестной причине отказались давать ответы на вопросы присутствующих журналистов. Информацию сообщает «Московский комсомолец».

На мероприятии пресса пыталась перекричать друг друга и вызвать хоть какую-то реакцию, пока главы государств молча сидели и слушали какофонию.

Отмечается, что Владимир Зеленский в ходе «перекрикиваний» тревожно оглядывался на главу Америки. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя чрезмерно эмоционально по отношению к странам, которые поставляют оружие Украине.  Издание Bloomberg отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по мнению президента Украины, осуществляют поставку вооружений слишком медленно.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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#скандал
#президент
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Политолог Крутаков согласился с неудобной правдой Блинкена о Путине
Политолог Крутаков: Блинкен не прав, считая, что Россия отстранилась от мира
22 сентября 2023, 12:48

Фото: сайт Кремля

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Царьградом» признал правдивость слов госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте России Владимире Путине.
Напомним, что Блинкен ранее обратил внимание на то, что российский президент редко появляется на международных встречах и мероприятиях. Так, по словам американского политика, Путин не присутствовал на Генассамблее ООН и саммите G20, не поехал он и на саммит БРИКС в ЮАР. Он подчеркнул, что Россия будто бы изолировалась от мира и вынуждена встречаться лишь с лидерами Северной Кореи и Ирана.

Собеседник «Царьграда» отметил, что Блинкен прав, поскольку констатирует факт. Однако он напомнил, что ранее, когда Путин не поехал на саммит БРИКС, Минюст ЮАР запросил от Международного уголовного суда (МУС) ордер на арест российского президента. При этом, МУС не числится в программе ООН и действует по неясным законам.

В заключение Крутаков призвал россиян не создавать панику из-за якобы существующей изоляции страны от мира. Он отметил, что Россия – мощная держава, способная себя защитить в случае возникновения угрозы. 

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#сша
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#блинкен
#владимир путин
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Депутат Верховной рады Гончаренко*: украинские власти заигрались
22 сентября 2023, 12:09

Фото: istockphoto/sandsun

Власти Киева заигрались, им следует немедленно пересмотреть свой подход в отношении партнеров и союзников. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя неудачный визит президента Зеленского в США.
В своем телеграм-канале украинский парламентарий отметил, что нынешняя поездка Зеленского была совсем не такой, как в прошлом году, и не принесла ожидаемых результатов. А это очень серьезный сигнал для киевских властей. Депутат считает, что украинские политики заигрались и им следует немедленно пересмотреть подход к взаимоотношениям с партнерами.

Гончаренко* подчеркнул, что во всем мире ценится только сила. Он также  отметил, что Киеву не на кого надеяться, кроме Вашингтона. Депутат откровенно написал, что у Украины нет ни оружия, ни экономической мощи. Поэтому отношения с США являются для киевских властей основой всех основ, так как если Америка перестанет поддерживать Украину, она неизбежно и незамедлительно проиграет, заключил парламентарий.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#отношения
#депутат
#украина
#киев
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Польский президент Дуда заявил об отказе баллотироваться на выборах
22 сентября 2023, 11:13

Фото: istockphoto/delray77

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах. Его второй президентский срок истекает в 2024 году.
О своем решении польский лидер объявил в эфире телеканала Polsat. По закону он не смог бы баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, так как конституция запрещает человеку управлять страной более двух сроков подряд. Дуда также сообщил, что не намерен участвовать даже в парламентских выборах, назначенных на 15 октября.

Польский президент уточнил, что выборы 2020 года станут скорее всего последними, в которых он принимал участие. Дуда отметил, что в Польше сложилась такая традиция, что бывшие президенты затем ни на какие посты уже в дальнейшем не баллотировались.

«Думаю, так же будет и со мной», — заключил президент Польши.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на обвинения Варшавы в «несправедливости выборов» в Белоруссии предложил полякам сначала разобраться со своими выборами, к результатам которых было очень много вопросов.

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#выборы
#президент
#конституция
#лидер
#александр лукашенко
#польша
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Пашинян допустил возможность переселения жителей Карабаха в Армению
22 сентября 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил условия, при которых может состоятся массовый переезд жителей Нагорного Карабаха на территорию республики. По его словам, переселение может состоятся в том случае, если проживание в собственных домах станет для них невозможным либо опасным.
Выступая на заседании армянского правительства Пашинян заявил, что на этот случай в Армении приготовлено для переселенцев 40 тысяч мест. Он отметил, что в данный момент наблюдается именно такая ситуация, когда находиться в своих домах для жителей Карабаха становится небезопасно, передает ТАСС. Премьер-министр добавил, что если положение не изменится в лучшую сторону, то правительство будет готово рассмотреть вопрос переезда жителей Нагорного Карабаха в своей повестке.

Пашинян пояснил, что исход армян с территории, где они жили испокон веков, отнюдь не является целью правительства Армении. Наоборот, необходимо сделать все возможное для того, чтобы они жили в своих домах, на своих исконных землях без страха и не подвергаясь опасности.

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#оон
#армения
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СМИ рассказали об истерике Зеленского на ГА ООН
Bloomberg: Зеленский вел себя очень эмоционально на Генассамблее ООН
22 сентября 2023, 10:28

Фото: istock / Silent_GOS

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. На поведение президента Украины обратило внимание издание Bloomberg.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений. Кроме того, автор статьи заметил, что спор украинского главы с одним из западных союзников перешел границы, что «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами». Глава Украины, по мнению издания, подозревает, что поддержка Америки и других стран начинает терять силу.

Напомним, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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