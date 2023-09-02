РИА Новости: ВС РФ стали применять в зоне СВО ракеты, которые обходят тепловые ловушки

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Вооружённые силы России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые способны обходить тепловые ловушки, применяемые украинской армией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, <...> обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке <...> противником тепловых ловушек», — cообщил источник.Собеседник информагентства подчеркнул, что благодаря своей мультиспектральной головке наведения ракеты 9М333 способны отличить настоящую цель от ложной, и уже поразили в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров.
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