РИА Новости: Япония готовит на востоке антироссийский плацдарм

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В ежегодном докладе министерства обороны Японии указывается, что мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основными виновниками дестабилизирующих факторов названы Китай, Россия и КНДР.
Обычно в таких документах применяются достаточно обтекаемые формулировки. Даже в 2022 году японцы не торопились открыто называть своих врагов, передает РИА Новости. На этот раз в Токио высказались предельно конкретно. Как сказал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, мир сейчас находится в поворотной точке истории, а причина такого угрожающего положения — агрессивная политика России, Китая и Северной Кореи.
Япония озабочена и встревожена наращиванием Китаем своей военной мощи. Также в Токио опасаются, что спецоперация России на Украине может побудить КНР предпринять подобные действия в адрес Тайваня. Также напрягают японские власти бесконечные запуски ракет, проводимые Пхеньяном. Последние испытания ракет показали, что северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части США. Подчеркивается также укрепление стратегических военных связей между Москвой и Пекином.
В докладе говорится о необходимости увеличения военного бюджета до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Хамада также указал на необходимость активизации дипломатических связей и совместных военных учений с партнерами, которые также озабочены агрессивными действиями России, Китая и Северной Кореи.
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Япония озабочена и встревожена наращиванием Китаем своей военной мощи. Также в Токио опасаются, что спецоперация России на Украине может побудить КНР предпринять подобные действия в адрес Тайваня. Также напрягают японские власти бесконечные запуски ракет, проводимые Пхеньяном. Последние испытания ракет показали, что северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части США. Подчеркивается также укрепление стратегических военных связей между Москвой и Пекином.
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Александр Бойцов