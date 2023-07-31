В статье сообщается, что британские разведчики могут помогать Киеву отслеживать украинцев, которые перешли на сторону России.Также сообщается, что подробный план атаки на мост был разработан Британскими спецслужбами ещё несколько месяцев назад по указу старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли.Кроме того, в секретных документах называется компания Prevail Partners, которая обучает украинских диверсантов совершать террористические атаки на Россию. Она и пообещала СБУ помочь в подготовке диверсионных операций в Крыму.Администрация Байдена сыгралаСрокиДепутат Чепа назвал