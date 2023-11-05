РИА Новости: За сутки через КПП «Рафах» из Газы не прошёл ни один иностранец

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Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает РИА Новости. Несмотря на полную готовность египетских компетентных органов, никто из 730 человек, включая 105 египтян и пострадавших из Газы, не прибыл на контрольно-пропускной пункт.
Согласно утвержденному списку имён, через «Рафах» должны были пройти иностранцы и лица с двойным гражданством.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, когда Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта «Рафах». По его словам, такое требование появилось после того, как Израиль подтвердил удар по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Сектор Газа покинули граждане Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Японии. Также в список лиц, которые могут быть эвакуированы, вошли сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и неправительственных организаций из ряда стран. Россиян в списке на эвакуацию не было.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что государство готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. Дипломат сообщил, что российская сторона ведет переговоры с египетскими властями по поводу эвакуации около 600 россиян, которые продолжают находиться на территории анклава.
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Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ХАМАС перестанет препятствовать выезду иностранцев из сектора Газа, когда Израиль гарантирует, что автомобили скорой помощи доберутся до контрольно-пропускного пункта «Рафах». По его словам, такое требование появилось после того, как Израиль подтвердил удар по колонне машин скорой помощи, направлявшейся с ранеными к КПП «Рафах» на границе с Египтом.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Звезда» заявил, что государство готово эвакуировать своих граждан из сектора Газа, как только им будет предоставлена возможность совершить переход. Дипломат сообщил, что российская сторона ведет переговоры с египетскими властями по поводу эвакуации около 600 россиян, которые продолжают находиться на территории анклава.
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Артем Путинцев