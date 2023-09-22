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РИА Новости: Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи по поводу Хиросимы

22 сентября 2023, 04:59
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отвратительно и опасно» солгала, возложив на Россию вину за трагедию атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале Захарова процитировала слова фон дер Ляйен, сказанные ею на вручении награды Атлантического совета, о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен. <...> Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — написала в ответ Захарова.


Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

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#россия
#евросоюз
#мария захарова
#япония
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Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит
22 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/ciud

Западные страны, оказывающие помощь Украине, разрушат всё сами, а России останется только дождаться этого момента. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х.
«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши. Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — говорится в публикации.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#россия
#оружие
#нато
#украина
#европа
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Военный политолог Иванников раскрыл, как НАТО попытается угрожать России
Военный политолог Иванников: НАТО считает Арктику слабым местом России
22 сентября 2023, 03:57

Фото: iStock/LARISA DUKA

Военный политолог Олег Иванников заявил, что НАТО в ходе масштабных военных учений Steadfast Defender весной 2024 года может угрожать Арктическому региону России, так как Североатлантический альянс считает его слабым местом российской обороны. Об этом пишет URA.RU.
«Угрозы из-за учений НАТО — это прежде всего Арктический регион. Финляндия, Швеция, Норвегия в первую очередь будут демонстрировать свою воинственность, предоставят свою территорию для размещения войск НАТО. Арктическая зона наиболее интересна для НАТО», — цитирует издание слова собеседника.

Иванников пояснил, что через Арктическую зону проходит Северный морской путь и располагается шельфовая зона, которую в настоящее время пристально изучают специалисты НАТО.

«Да и вообще в НАТО считают, что Заполярье РФ является самым слабым местом обороноспособности российской государственности, что это слабое место, где можно нанести практически безответный удар», — добавил политолог.

В случае нанесения подобного удара, в зоне риска окажется Северо-Западный федеральный округ, отметил Олег Иванников.

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#удар
#рф
#норвегия
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Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
22 сентября 2023, 03:53

Фото: iStock/Barks_japan

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в готовности передать опасные вооружения Украине ради поддержки провалившегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской дипмиссии.
«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве, комментируя новый пакет военной помощи Киеву со стороны Соединённых Штатов.

Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Шеф американской дипломатии отметил, что все вооружения и техника »поступят из запасов Министерства обороны» Соединённых Штатов.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#вооружение
#сша
#украина
#россия
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Картаполов: Мобилизованные россияне подлежат ротации на СВО
22 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/kobzev3179

Мобилизованные граждане, как и другие участники специальной военной операции (СВО) на Украине, подлежат ротации, заявил в беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, пока одна часть граждан выполняет боевые задачи, другие имеют право на отдых.

«Ротация — это тактический термин. Она осуществляется на тактическом уровне: в подразделениях, в частях. Грубо говоря, две роты выполняют задачи, одна в это время отдыхает. Это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников», — сказал Картаполов.

Также он отметил, у мобилизованных есть возможность побывать дома, съездив в отпуск. Каждому военнослужащему за полгода в зоне спецоперации в настоящее время положено две недели отпуска.

Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию в стране. Глава государства подписал указ, согласно которому, граждане РФ должны быть призваны на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. Документ устанавливает денежное содержание военнослужащих и основания, по которым они могут прекратить службу. Согласно указу президента, частичная мобилизация действует до тех пор, пока ее действие не будет отменено.

Позже Путин сообщил, что сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек.

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#мобилизация
#госдума
#призыв
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ТАСС: США намерены расширять сотрудничество со странами Центральной Азии
22 сентября 2023, 02:59

Фото: iStock/PeterHermesFurian

США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан собираются расширить сотрудничество в области безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов всех пяти стран Центральной Азии, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Лидеры пяти стран Центральной Азии также выразили готовность ускорить создание «более благоприятного делового климата» для инвестиционного роста и торговли с представителями американского частного сектора.

Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что США настраивают Казахстан против России. По его мнению, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.

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#сша
#сотрудничество
#казахстан
#узбекистан
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Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после гибели миротворцев РФ
22 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждение уголовного дела из-за гибели в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«По обоим фактам Генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело», — проинформировали в ведомстве.

Напоминаем, что 20 сентября в районе Джанятага обстрелу из стрелкового оружия подвергся автомобиль с российскими военными.

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#азербайджан
#россия
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Ветеран ВС США Дрейвен: Провал Зеленского в ООН приближает завершение конфликта
22 сентября 2023, 02:44

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен уверен, что провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о скором завершении украинского конфликта. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).
«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН <…> и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — написал Дрейвен.

По его словам, возможная причина нынешнего отношения к Зеленскому — тотальное поражение ВСУ в противостоянии с Россией. Визит шестого президента Украины в Вашингтон и его выступление на Генассамблее ООН показали, что партнеры потеряли энтузиазм к нему.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти не дал Владимиру Зеленскому выступить перед членами конгресса, сославшись при этом на занятость американских законодателей. Кроме того, Маккарти заявил, что на встрече с президентом Украины не станет гарантировать ему дальнейшее финансирование, пока не будет представлен отчет об использовании уже переданной американской помощи Киеву.

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#владимир зеленский
#оон
#сша
#украина
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В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
РИА Новости: В сенате США предложили оказать военную помощь Армении
22 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/sborisov

Межпартийная группа сенаторов США представила законопроект об оказании помощи Армении, включая военную, а также введении санкций против Азербайджана из-за обострения в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее совместное заявление.
Законопроект предусматривает запрет на большую часть содействия США азербайджанскому правительству, выделяет средства на гуманитарную помощь армянам Нагорного Карабаха и на военную помощь Армении, а также вводит санкции против «режима Алиева за его действия против армян».

В качестве автора инициативы выступает председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса США Роберт Менендес.

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#сша
#санкции
#помощь
#мид
#запрет
#законопроект
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МИД Армении потребовал немедленно развернуть миссию ООН в Нагорном Карабахе
22 сентября 2023, 01:37

Фото: iStock/Wirestock

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, потребовал незамедлительно развернуть в Нагорном Карабахе миротворческую миссию Организации, пишет «Газета.ру».
«Я обращаюсь к Совету Безопасности с просьбой принять срочные меры. Осуждаю возобновление боестолкновений и атаки на гражданские объекты и инфраструктуру. Требую <...> незамедлительного развертывания межведомственной миссии ООН в Нагорном Карабахе для мониторинга и оценки ситуации в области прав человека, гуманитарной помощи и безопасности», — заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в октябре 2022 года признал Карабах частью Азербайджана. Примечательно, что в марте этого же года, Баку призвал Ереван к взаимному признанию суверенитета друг друга, а также к отказу от использования военной силы для решения конфликта.

Военные действия на территории Карабаха возобновились 19 сентября 2023 года. Оборонное ведомство Азербайджана заявило, что на территории региона пройдут «антитеррористические мероприятия». В Баку объяснили подобные меры провокацией Карабаха. Кроме того, Азербайджан заявил о намерении вывести военнослужащих Армении и «восстановить конституционный строй» в регионе. В результате обстрелов, погибли и пострадали мирные жители. Российские миротворцы эвакуировали людей из опасных районов региона. Москва вновь призвала стороны конфликта прекратить огонь и решить конфликт дипломатическим путем.

В итоге, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность между Арменией, Азербайджаном и руководством Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, которое состоялось 20 сентября в 13:00. Руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже прекращение огня прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он заявил, что не принимал участие в переговорном процессе.

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