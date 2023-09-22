РИА Новости: Захарова обвинила Урсулу фон дер Ляйен во лжи по поводу Хиросимы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отвратительно и опасно» солгала, возложив на Россию вину за трагедию атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале Захарова процитировала слова фон дер Ляйен, сказанные ею на вручении награды Атлантического совета, о том, что «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью Хиросимы — непростительно».
Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Американцы сбросили ядерные бомбы на людей в 1945 году, однако ситуация может повториться и сегодня, считают военные эксперты.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.
Читайте также:
Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки
Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок
Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия
«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен. <...> Про США и вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население, — ни слова», — написала в ответ Захарова.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.
Читайте также:
Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки
Дайан Сэйр: страх перед США заставил Японию называть виновника ядерных бомбардировок
Хиросима и Нагасаки: атомная бомбардировка и всемирная трагедия
Артем Путинцев