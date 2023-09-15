RMF: Между Украиной и Польшей разгорелся новый скандал

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Украинские представители в ходе заседания по экспорту сельхозпродукции вели себя крайне эмоционально и обвинили Польшу в умышленном создании препятствий для транзита зерна с Украины. Об этом сообщает RMF FM.
«Возникла очень напряженная ситуация в связи с необычайно эмоциональным поведением украинской стороны», — цитирует радиостанция слова собеседника среди высокопоставленных дипломатов ЕС.
Во время встречи представители Украины обвинили Польшу в намеренном введении ветеринарного контроля с целью затянуть на пограничных переходах время ожидания, доходящее до 12 дней.
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Диана Аванесян